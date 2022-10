Publicação de plano fiscal do Reino Unido é antecipada para 31 de outubro

10/10/2022 | 12:17



A publicação do plano fiscal do Reino Unido será antecipada para o dia 31 de outubro, informou o Tesouro do país por meio do Twitter. O plano estava marcado para ser publicado no dia 23 de novembro, mas diante das pressões desde o anúncio de um amplo pacote de cortes de impostos não financiado, o órgão optou pela antecipação.

Segundo o ministro de Finanças, Kwasi Kwarteng, em carta publicada pelo Tesouro, a nova data irá permitir que o plano fiscal seja finalizado e que haja uma atualização de dados por parte do Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR). "É importante que uma previsão inclua uma avaliação completa e final do impacto das medidas políticas na economia e nas finanças públicas e não seria adequado publicar a análise inicial que o OBR forneceu."

Na semana passada, um mal entendido no discurso de Kwarteng fez com que jornais locais publicassem que o plano seria antecipado, informação que foi desmentida pelo ministro.