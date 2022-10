Sandy surge com vestido decotado e fãs apontam silicone

10/10/2022 | 12:10



No último domingo, dia 9, foi ar ar o programa Ivete e os Mascarados, uma edição especial de The Masked Singer Brasil. Uma das convidadas da atração, Sandy pegou os seguidores do Instagram de surpresa ao postar alguns cliques do look escolhido para a gravação - e a ousadia da peça de roupa chamou atenção!

Belíssima com um vestido de decote poderoso, a cantora foi bombardeadas com elogios nos comentários da publicação. Enquanto muitos internautas exaltaram a jovialidade da artista e se derreteram pelo visual sensual, outros começaram a questionar se a famosa teria colocado próteses de silicone nos seios.

Em 33 anos de carreira nunca vi um decote assim!, escreveu uma seguidora.

E pelo jeito está de silicone, respondeu outra.

Porque Sandy não fala que colocou silicone???, perguntou uma terceira.