BCE trabalha para levar inflação à meta em '2 ou 3 anos', diz membro do Conselho

10/10/2022 | 11:54



Membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau reforçou, em entrevista à rádio France Culture, que a "preocupação número 1" da instituição neste momento é a inflação. Segundo ele, o BCE deve conseguir fazer com que a inflação retorne à meta de 2% em "dois ou três anos".

O dirigente comentou que a meta, para ele, é de "cerca de 2%", e que isso indica um bom quadro na economia.

Villeroy de Galhau, também presidente do BC da França, lembrou que houve fatores inesperados que influem nos preços, como a invasão da Ucrânia e seus efeitos no setor de energia.

Ele afirmou ainda que, se a França enfrentar uma recessão, ela deve ser "limitada" e "temporária".