Hotéis no Rio de Janeiro – 10 hospedagens para curtir a Cidade Maravilhosa

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



10/10/2022 | 11:55



Querida por viajantes do mundo inteiro, a Cidade Maravilhosa abriga praias inesquecíveis, restaurantes badalados e atrações turísticas para todos os gostos. A equipe do Rota de Férias selecionou uma lista de 10 hotéis no Rio de Janeiro (RJ). Confira!

Hotéis no Rio de Janeiro

Abaixo, veja os empreendimentos indicados para quem quer viajar ao Rio de Janeiro e confira detalhes sobre cada um deles.

Belmond Copacabana Palace

Ponto de encontro de celebridades, o Belmond Copacabana Palace é um dos hotéis mais famosos do Brasil. Além de contar com uma piscina charmosa, o local tem acomodações incríveis e restaurantes diferenciados, como o pan-asiático Mee.

Ipanema Inn

A cerca de 100 metros da praia que deu vida à bossa, o Ipanema Inn é uma boa pedida para quem quer curtir o sol, o mar e a areia da Cidade Maravilhosa. O hotel tem um ótimo café da manhã e também fica pertinho da estação de metrô Nossa Senhora da Paz.

Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity

Com ambientes modernos, o Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity fica na Praia de Botafogo e tem uma piscina ao ar livre. O local também é dono de um rooftop bacana com vista para o Pão de Açúcar e para o Corcovado.

Windsor Copa Hotel

O Windsor Copa Hotel é outra boa opção de hospedagem em Copacabana. Próximo da estação de metrô Cardeal Arcoverde, o empreendimento tem quartos confortáveis com varanda e abriga um bom restaurante.

Mercure Rio Boutique Hotel Copacabana

Além de oferecer fácil acesso ao metrô (estação Siqueira Campos) e à praia de Copacabana, o Mercure Rio Boutique Hotel Copacabana tem uma infraestrutura completa para receber os viajantes. O restaurante do complexo se destaca com receitas deliciosas da gastronomia peruana.

Hilton Copacabana Rio de Janeiro

Spa, piscina na cobertura e vista para a praia de Copacabana são alguns dos principais atrativos do Hilton Copacabana Rio de Janeiro. O local também conta com acomodações amplas e buffet de café da manhã completo.

Grand Hyatt Rio de Janeiro

Situado na Barra da Tijuca, o Grand Hyatt Rio de Janeiro é perfeito para relaxar e curtir a viagem em alto estilo. O hotel abriga piscinas ao ar livre, spa, estúdio de yoga e três restaurantes. Há também programações como passeios de bicicleta e degustações de caipirinhas.

Santa Teresa Hotel

A icônica piscina do Santa Teresa Hotel já serviu de cenário para diversas filmagens e clipes musicais. Queridinho de famosos, o empreendimento tem ótimas opções gastronômicas e fica em um dos bairros mais descolados da capital fluminense.

Emiliano Rio

Tradicional, o Emiliano Rio é indicado para quem não abre mão de luxo e sofisticação. O hotel tem um restaurante excelente e conquista os visitantes com sua belíssima piscina com vista para o mar.

LSH by Own

A localização, em frente à praia da Barra da Tijuca, é um dos grandes trunfos do LSH by Own. A piscina de borda infinita, o bar e as acomodações equipadas garantem que os viajantes tenham ótimas experiências.

