BCE e PBoC estendem acordo de swap cambial por mais 3 anos

10/10/2022 | 11:47



O Banco Central Europeu (BCE) e o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) estenderam um acordo de swap cambial entre o euro e yuan por mais três anos, segundo comunicado do BCE. O acordo tem o tamanho máximo de 350 bilhões de yuans e 45 bilhões de euros, e serve como um instrumento para garantir liquidez a fim de lidar com a falta da divisa chinesa entre os bancos da zona do euro, diz o texto.

Segundo o comunicado, o acordo agora vale até 8 de outubro de 2025, com as condições "essencialmente inalteradas".

A iniciativa foi estabelecida inicialmente em 2013 e desde então estendida em 2016 e 2019, sempre por mais três anos.

A nota lembra que acordos do tipo ajudam a garantir estabilidade financeira global, também nesse caso apoiando o comércio bilateral e os investimentos entre a zona do euro e a China.