Da Redação



10/10/2022 | 11:17



Artigo - Os 26% que podem decidir o presidente

A grande corrida começada na segunda-feira, por Lula e Bolsonaro, mira os 32,7 milhões de eleitores (20,94%) que se abstiveram e os 4,6 milhões (5.09%) que votaram branco e nulo. Eles precisam ser motivados a votar e optar por aquele que melhor incorporar suas concepções de Brasil. Além da atração dos ausentes e dos que não atribuíram seu voto a ninguém, as campanhas terão a tarefa de atrair os 8,4 milhões (7,23%) de votos dados no primeiro turno a Simone Tebet e Ciro Gomes e, se possível, tentar buscar uma parcela da votação atribuída aos nanicos que concorreram à Presidência.

Os dois finalistas começaram a receber o apoio dos ex-concorrentes, de governadores e de outras lideranças. Difícil é estimar o quanto isso pode acrescentar ao apoiado, já que os apoiadores não são ''''donos'''' dos votos; apenas os receberam no último domingo e não há a certeza de que tenham força para repassá-los. O processo se repetirá nos 12 Estados cuja eleição ao governo também ficou para decisão em segundo turno, no próximo dia 30.

Numa eleição que promete ser apertada no turno final, espera-se a prática do verdadeiro voto útil pelos eleitores que faltaram ou gravaram branco ou nulo. Que, desta vez, escolham o candidato que lhe pareça o melhor (ou o ''''menos pior'''') e votem nele. Isso pode decidir a eleição, já que os votantes convictos que recolheram num dos finalistas dificilmente optariam pelo seu concorrente.

Para o bom andamento do segundo turno, no entanto, é preciso precaução com as pesquisas. Quem errou em larga escala e pode até ter influenciado nos resultados do último domingo, não merece ser levado a sério. O levantamento das intenções de votos, desde que justo e confiável, é uma eficiente ferramenta para a correção do andamento das campanhas. Mas a sua divulgação da forma que ocorreu nos últimos meses é perniciosa, podendo, após apurações, até configurar-se como crime.

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) proposta no Senado é um bom instrumento para modular o setor. Penso que mais do que apurar supostas falhas e delitos infelizmente cometidos, uma investigação dessa envergadura terá mais utilidade se no seu relatório o principal não for as acusações aos errantes, mas o encaminhamento de medidas que evitem a repetição das inconformidades. Precisamos aperfeiçoar a legislação que autoria e regula a realização de pesquisas. Seus consumidores e a sociedade têm de ser protegidos contra fraudes e inconsistências.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assist. Social dos Policiais Militares de São Paulo).

Palavra do Leitor

GCM vira réu - 1

Uma situação muito triste, que mostra como somos frágeis, independentemente da posição que ocupamos na sociedade. O GCM (guarda-divil municipal) atirou para matar, como se fosse em legítima defesa, uma vez que um estranho, tarde da noite, invadiu seu veículo (Setecidades, 8 de outubro). Com total despreparo, tenta incriminar o jovem, que já perdeu sua vida por simplesmente não se atentar se era o carro do pai (não deve ter olhado a placa). A falta de cuidado e preparo que as nossas forças policiais têm é muito lamentável. Alguém que está disposto a servir e proteger e não é servido nem protegido pelos órgãos competentes.

Jaque Duarte do Facebook

GCM vira réu - 2

Ainda tentou jogar a culpa na vítima, introduziu uma arma de brinquedo no próprio carro para tentar simular que a vítima o abordou como em um assalto, utilizando uma arma de brinquedo e, portanto, ele teria se assustado e disparado com uma arma de verdade contra a vítima para se defender. Vejam o quão dissimulado e covarde esse GCM foi (Setecidades, 8 de outubro). Não honrou o próprio nome da corporação.

Suzi Kalinin do Facebook

GCM vira réu - 3

Lamentável ler os comentários sobre o caso do GCM no Facebook. Se eu, na situação que vivo, correndo risco o dia todo, carregando uma farda, onde todos me veem, mas não vejo todos, e um cara entra em meu carro, não penso duas vezes em atirar. Alguém invade teu carro e tu vai perguntar, ''''olá, boa noite, o que fazes por aqui?'''' Povo hipócrita! O erro dele (GCM) foi se desesperar e tentar mudar a versão do que ocorreu. Foi uma fatalidade, mas o povo ama culpar a farda.

Fernanda Pardinho - do Facebook

Meningite -­ 1

Quando morei em Macaé (RJ), na época teve surto de menigite, nenhuma escola fechou, tudo continuou normalmente, embora os hospitais estivessem lotados. Lembro até hoje! Os vírus estão por aí, assim como bactérias, verminoses... Se for parar a vida toda vez que aparecer doenca, ninguém fará mais nada, só se esconder embaixo da cama! Povo de repente comecou a ter medo de tudo, incrível!

Paola Vechetti - do Facebook

Meningite -­ 2

Baixa adesão de vacinação, até a poliomielite pode retornar, pois existe um caso que está sob investigação. Retrocesso total, culpa desse presidente nefasto e criminoso.

João Henrique de Pauli - do Facebook

Falta de respeito

Cadê a Prefeitura de São Paulo, sempre incompetente? Baladas, verdadeiras orgias todo fim de semana na Rua Frei Caneca e no entorno. Boates, verdadeiros inferninhos, funcionam em geral até 7h da manhã, com som alto, gritaria e total falta de respeito. Tem boate que, aos sábados, funciona durante 24 horas, e os alvarás, quem fiscaliza? Não é nem periferia, e o Hospital Sírio Libanês fica a duas quadras, ou seja, nada é respeitado. E ainda falam em respeito. Cadê as autoridades? Chega de hipocrisia e desrespeito total.

Marieta Barugo - Capital

A narrativa na eleição

Antes da eleição, alguns jornazistas profetizavam que se Bolsonaro fosse eleito ele iria invadir o STF (Supremo Tribunal Federal) com a ajuda dos militares. Agora, após o primeiro turno, estão apostando que Bolsonaro invadirá o STF com ajuda do Congresso, isto porque o PL elegeu 99 deputados. Ou seja, a narrativa não tem fim, mudam as estratégias, mas Bolsonaro é sempre o culpado. Tenho saudade do tempo em que os jornalistas não eram militantes e faziam suas análises baseados em fatos e não em projeções fictícias. Bons tempos aqueles.

Izabel Avallone - Capital

Risco de Lula não vencer

Apesar de as pesquisas de opinião indicarem que no segundo turno Lula venceria por uma margem de cinco pontos, Jair Bolsonaro, como dono da caneta do Planalto, pode surpreender. Mesmo porque, se o ex-presidente, que carrega nas costas pesado fardo de falta de ética e respeito aos recursos dos contribuintes ­– como nos casos do mensalão, petrolão e crimes na Lava Jato –­, soberbo que é, se não anunciar com clareza aos eleitores e ao mercado sobre como vai cuidar do equilíbrio fiscal, incentivo às privatizações, reformas tributária e administrativa, e de nomes para áreas importantes, como na economia, que convença o investidor, perde essa eleição. Já que não será com suas insistentes mentiras de conquistas em seus dois mandatos que vai novamente enganar o Brasil. De qualquer forma, vença Lula ou Bolsonaro, estaremos no pior dos mundos.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Repasses a entidades

Ou seja, sobraram 13% para centenas de outras entidades na assistência social, esporte, educação e saúde também (Em 4 anos, terceiro setor recebe R$ 8,9 bilhões na região, Setecidades ontem). A política de "sai mais barato" das organizações sociais tem de ser revista urgentemente. O Estado e os municípios exigem muito das entidades pequenas e repassam pouco. Se políticas de fiscalização e controle das grandes, principalmente da FUABC, fossem mais rígidas, sobraria mais dinheiro.

Alexandre Funaki do Instagram