Disney inicia produção do novo capítulo da franquia 'O Planeta dos Macacos'

10/10/2022 | 11:11



A Disney anunciou o início da produção de Kingdom of the Planet of the Apes (Reino do Planeta dos Macacos, em tradução livre), o novo capítulo da franquia, que é retomada depois de Planeta dos Macacos: A Guerra, de 2017. A produção será rodada na Austrália, cujo governo local vai investir US$ 10 milhões, acreditando que o longa vai gerar mais de 400 empregos locais e injetar US$ 80 milhões na economia local.

Ainda não foram divulgados detalhes do enredo, mas há rumores de que Caesar pode retornar durante os flashbacks do filme. A direção será de Wes Ball e o elenco contará com Owen Teague (que viverá Cornelius, um macaco evoluído), Freya Allen (que será uma das líderes humanas) e Peter Macon (também no papel de um humano).

O Planeta dos Macacos é uma das mais populares e duradouras franquias da 20TH Century Studios, acumulando mais de US$ 1,7 bilhão nas bilheterias mundiais, segundo o site especializado Deadline.

Baseado em um romance de Pierre Boulle, o primeiro filme da série foi lançado pela então 20th Century Fox em 1968 e se tornou um dos maiores sucessos do ano. Foi seguido por quatro sequências e duas séries de TV. Um remake, O Planeta dos Macacos, foi dirigido por Tim Burton e lançado em 2001. Dez anos depois, chegou Planeta dos Macacos: A Origem, seguido de duas sequências, Planeta dos Macacos: O Confronto (2014) e Planeta dos Macacos: A Guerra, de 2017.