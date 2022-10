Jojo Todynho faz desabafo e revela motivo de separação relâmpago de Lucas Souza

10/10/2022 | 11:11



Separou, mas voltou! Jojo Todynho usou as redes sociais para fazer um desabafo após a separação relâmpago de Lucas Souza. Caso você esteja por fora, o rapaz fez um post anunciando o fim do casamento, mas, mais tarde, voltou atrás e disse que já havia se acertado com a esposa.

Nos Stories, Jojo falou sobre a volta e ainda entregou o motivo da briga entre o casal:

- Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou porque foi Deus que me deu. Eu não me separo, eu fico viúva. Ou morre ele ou morre eu. Eu não casei para me separar. Já não fizeram a fofoca? Espalha para geral: meu casamento não acabou, não. Meu marido foi e está voltando.

E continua:

- A destruição de qualquer relacionamento é o ciúme. Lucas é muito ciumento, eu sou muito ciumenta. Isso é uma coisa que a gente vai aprender a lidar, controlar. O pau quebra mesmo. [...] A gente vai ficar bem, estamos nos acertando. Como eu falei aqui pra vocês: eu não tenho vergonha de botar a cara aqui pra falar. Não tenho medo de ninguém, só de Deus. Eu sou isso aqui: gostem ou não gostem de mim eu sou verdadeira. Repito: o ciúme não é bom.

O nervosismo foi tanto que Jojo acabou batendo o carro. Enquanto gravava Stories, a ganhadora de A Fazenda 12 revelou que bateu o veículo em um poste.

Na conversa de fundo, é possível ouvir uma mulher perguntando:

- Você amassou o seu carro?

E, então, Jojo responde:

- Fui eu. Encostei em um poste. Estava nervosa. Ontem!

Eita! Que bom que ficou tudo bem, né?