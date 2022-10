Varejo paulistano cresce 3% em setembro ante setembro de 2021, diz ACSP

10/10/2022 | 10:56



O varejo paulistano encerrou setembro com avanço de 3%, em comparação com o mesmo mês do ano passado. É o que mostra o Balanço de Vendas, elaborado pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP) com base em amostra da Boa Vista. Para outubro, projeção é de crescimento

Por outro lado, o indicador registrou retração de 6,7%, frente a agosto deste ano.

"O Dia dos Pais e a maior quantidade de dias úteis em agosto, quando comparado com setembro, explicam essa queda", pondera o economista da ACSP, Marcel Solimeo.

O economista ainda comenta que o resultado de outubro deve fechar com saldo positivo. "Nossa pesquisa de intenção de compras de presentes para o Dia das Crianças indica maior disposição dos consumidores para gastar esse ano", afirma.

Solimeo projeta aumento de 5% nas vendas no Dia das Crianças deste ano. O resultado será possível, segundo explicou, pela venda de presentes tradicionais e de menor valor como, por exemplo, roupas, calçados, acessórios, bolas, bonecas e carrinho. "É uma forma de driblar das taxas e juros em produtos de maior valor, mas ainda assim agradar os pequenos", finaliza.