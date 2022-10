Santo André terá programação gratuita para crianças

Renan Soares



Em outubro, no Mês da Criança, Santo André terá uma programação especial. O Cine Theatro Carlos Gomes receberá oficina de música, teatro, performance, palhaçaria e malabarismo, além de apresentação da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), com repertório especial de músicas infantis. Na Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman, que fica no Parque Regional da Criança - Palhaço Estremilique, estão programadas para o dia 23 (sábado) várias atividades, como teatro, oficinas, contação de história e dança.

A programação no Cine Theatro Carlos Gomes começa na terça-feira (11) com a oficina Música Atualizada, que acontece em dois horários: às 11h e às 13h. Haverá uma apresentação final no sábado (15), às 10h e às 15h. O Música Atualizada é uma experiência artística nas linguagens de dança e teatro que estuda a música brasileira, usando tecnologia de jogos eletrônicos, instrumentos de percussão reciclados e livre expressão artística. As oficinas têm o propósito de aproximar crianças e jovens das linguagens artísticas, dança e teatro, passando pela improvisação com jogos teatrais. O projeto busca dar oportunidade para que crianças e jovens possam se expressar culturalmente, além de ser uma alternativa de lazer educativo.

Na sexta-feira (14), às 14h, a Trupe DuNavô apresenta “O Livro do Mundo Inteiro”, espetáculo de improviso onde palhaços chegam para brincar de criar histórias que serão registradas em um livro fantástico. Este livro muito diferente é composto por relatos, memórias e invenções de todas as pessoas do mundo. Mas para inventar a nova história, que será encenada ao vivo, essa trupe precisará da ajuda das crianças.

A calçada em frente ao Cine Theatro Carlos Gomes será o palco da apresentação que acontece no sábado (15), às 15h. O Núcleo VRAAA, com artes cênicas, visuais e performativas, convida crianças e adultos a se aventurarem em uma imensa brincadeira de vestir e não se comportar. Com uma criatura gigante de dez metros de comprimento, deitada no meio da rua, a intervenção surpreende o público com objetos mirabolantes que saem de dentro deste enorme boneco, juntando gente que vai virar criatura e dançar em festa.

O Grupo Esparrama apresenta “2POR4” no próximo domingo (16), às 11h. O espetáculo conta a história de dois palhaços que competem pela regência de um quarteto de cordas, que executa a trilha sonora ao vivo. Com direção do artista de Santo André, Kleber Brianez, e criado em parceria com a maestrina Ester Freire, o espetáculo propõe a aproximação da criança com o universo da música instrumental.

A Cia. Circo do Asfalto, de Santo André, se apresenta no dia 25 (terça) com o espetáculo Show da Persa, que recupera a antiga e tradicional técnica circense “Percha de Equilíbrio”, uma modalidade pouco praticada em razão de seu alto grau de dificuldade. Neste número de equilíbrio, que também acontece em frente ao Cine Theatro Carlos Gomes, um mastro é sustentado por um acrobata, enquanto o outro acrobata sobe até seu topo e ali apresenta sua destreza.

Concerto - A Orquestra Sinfônica de Santo André, com a regência do maestro Abel Rocha, apresenta o concerto especial para o Mês da Criança ‘Música e Fantasia’, no Cine Theatro Carlos Gomes, dia 23 (domingo). No programa estão ‘Pedro e o Lobo’, de Serguei Prokofiev, ‘Abertura de Guilherme Tell’, de Gioacchino Rossini, e ‘O Aprendiz de Feiticeiro’, de Paul Dukas.

‘Pedro e o Lobo’ é uma história infantil contada através da música. Foi composta por Serguei Prokofiev em 1936, com o objetivo pedagógico de mostrar às crianças as sonoridades dos diversos instrumentos. A obra utiliza uma orquestra sinfônica completa em que cada personagem é representado por um instrumento ou naipe: lobo (trompas); avô (fagote); pato (oboé); gato (clarinete); passarinho (flauta transversal); Pedro (quarteto de cordas) e caçadores (madeiras, tímpanos e bombo).

Emia - A programação especial para as crianças da Escola Municipal de Iniciação Artística Aron Feldman (Emia) também acontece no dia 23 (domingo) a partir das 10h, com a contadora de histórias Tati Cordeiro, apresentando “Como surgiram os vaga-lumes”, no espaço da biblioteca infantil da Emia, e a abertura das exposições “Instalações sonoras” de Fernando Sardo, na sala de música, e “Cerâmica, a arte dos 4 elementos”, com a apresentação dos trabalhos realizados por alunos do curso de cerâmica da Emia.

Às 11h e às 14h haverá apresentação da peça “A Casa da Vó”, com a Casa Realejo de Teatro, que conta a história de dois irmãos que atravessam uma perigosa floresta para conhecer a casa de sua avó. Como nos contos de fadas clássicos, no caminho encontram um velho que aprisiona pássaros em gaiolas, um malabarista que protege uma árvore especial, um pássaro que os alimenta e os conduz, entre outros.

O quarteto de palhaços, que também são malabaristas, mágicos, perna de pau e músicos, da Caravana Goiabada, apresentam seu espetáculo às 12h30, passeando pelo parque.

Além disso, a programação traz a oficina "Bordado Criativo: Experimentações", às 11h30. A Cia Navega Jangada apresenta, às 15h, “O Quintal das Lembranças”, que mostra a possibilidade de transformar objetos existentes em um quintal em parte integrante de uma história.

Um pouco mais tarde, às 15h30, acontece a oficina de brincadeiras de teatro. A oficina de meditação e respiração e a oficina de modelagem, acontecem às 16h. Haverá ainda a Vivência Hip Hop Dance, que será realizada às 16h30. Esta oficina tem como princípio uma estrutura baseada nas danças sociais do Hip Hop por gestos criados a partir do seu desenvolvimento na sociedade, pelas brincadeiras de crianças, adolescentes e embalada pelas festas e músicas dessa cultura tão potente.

Às 17h, o Show da Banda Baleia Banguela encerra a programação com um espetáculo musical de releituras que abrangem diferentes décadas, artistas e ritmos, que possibilitem movimento. A ideia do grupo é colocar todo mundo pra dançar.

Serviço:

Cine Theatro Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Flaquer, 110 – Centro

Espetáculo “O Livro do Mundo Inteiro” - Com Trupe DuNavô

Data: 14/10/22 (sexta-feira)

Horário: 14h

Classificação livre - Duração: 45 minutos

Intervenção “VRAAA” - Com Núcleo VRAAA

Data: 15/10/22 (sábado)

Horário: 15h

Classificação livre - Duração: 50 minutos

Espetáculo “2POR4” - Com Grupo Esparrama e Quarteto de Cordas

Data: 16/10/22 (domingo)

Horário: 11h

Classificação livre - Duração: 60 minutos

Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) - Maestro Abel Rocha

Data: 23/10/22 (domingo)

Horário: 11h

Espetáculo “Show da Percha” - Com Cia. Circo do Asfalto

Data: 25/10/22 (terça-feira)

Horário: 13h

Classificação livre - Duração: 50 minutos

Emia Aron Feldman | Parque Regional da Criança - Palhaço Estremilique

Endereço: Avenida Itamarati, 536 - Parque Jaçatuba

Data: 23/10/22 (domingo)

10h às 17h - Exposição Instalações Sonoras de Fernando Sardo - Sala de música da Emia Aron Feldman

10h - Reinauguração do espaço da biblioteca infantil da Emia Aron Feldman - Contação de história com Tati Cordeiro.

11h - A Casa da Vó - Peça teatral infantil que conta a história de dois irmãos que atravessam uma perigosa floresta para conhecer a casa de sua avó. Como nos contos de fadas clássicos, no caminho encontram um velho que aprisiona pássaros em gaiolas, um malabarista que protege uma árvore especial, um pássaro que os alimenta e os conduz , entre outros. A “Casa da Vó” é um lugar difícil de chegar, mas em seu quintal passa um rio e um arco-íris liga o chão ao céu. Os irmãos entram em contato com as maravilhosas memórias da avó e percebem a importância da memória ancestral em nossas vidas. Com a Cia Realejo de Teatro.

11h30 - Oficina de artes visuais com Valeria Feldman e Daniel Normal - Ateliê de artes visuais da Emia.

12h30 - Caravana Goiabada - Um quarteto que além de palhaços, são: malabarista, mágico, perna de pau e músico. Brincam, improvisam com o público e fazem criança pequena e criança grande brincar junto. Intervenção itinerante pelo parque.

14h - A Casa da Vó

15h - O Quintal das Lembranças - Contação de história que tem como mote a possibilidade de transformar objetos existentes em um quintal, parte integrante de uma história. Com a Cia Navega Jangada.

15h30 - Oficina: Brincadeiras de Teatro - Venha brincar, se divertir e dramatizar conosco. Jogos teatrais que se transformam em pequenas cenas. As famílias podem participar junto com seus filhos. A partir de 6 anos. Com: Renata Moré e Marcio Castro.

16h - Oficina prática de meditação, respiração, percepção e movimento - Prática baseada em yoga, qi gong e treinamento fascial. Com Renata Casemiro - Sala de Teatro da Emia.

16h - Oficina de Modelagem para Crianças - Com Leandro Araújo - Sala de cerâmica da Emia (detalhes a confirmar).

16h30 - Vivência Hip Hop Dance - A oficina tem como princípio uma estrutura baseada nas danças sociais do Hip Hop por gestos criados a partir do seu desenvolvimento na sociedade, pelas brincadeiras de crianças, adolescentes e embalada pelas festas e músicas dessa cultura tão potente. É para todas as idades e todo tipo de público, só chegar e se divertir! Com Lucas Vedovoto.

17h - Show Banda Baleia Banguela - Um espetáculo musical de releituras que abrangem diferentes décadas, artistas e ritmos, que possibilitem o movimento. A Cia Navega Jangada de Teatro, desde sua fundação em 2008, além do repertório de espetáculos, conta também com dois shows, sendo um deles para toda a família, fazendo com que o adulto se identifique com as canções e entre na dança com suas crianças. Um show para se assistir preferencialmente de pé, puxando pai, mãe, vó, tio, tia, todo mundo para pular até suar!