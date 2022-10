Charge - 10 de outubro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



10/10/2022 | 09:32



A Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando (PSDB), apresentou à Câmara na última semana um projeto que prevê a venda dos terrenos onde estão as secretarias da Educação, localizada no bairro Nova Petrópolis, e a de Serviços Urbanos, no bairro Rudge Ramos, consideradas áreas nobres da cidade. Nos bastidores, há informações de que já existem inclusive interesssados, do ramo da construção civil.