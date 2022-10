Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 09/10/2022

Coluna Social



10/10/2022 | 08:47



Coluna Narrada: https://open.spotify.com/episode/7Lj6SeNm3fFGIfSx5LxQFe?si=ODFGWyEcS6aqGx0-I1ItOw

Movimentação intensa em alusão ao Outubro Rosa

O colorido rosa apresenta sua força em muitas atividades da nossa região. Eu mesma já estive em diversos eventos dedicados à causa do Outubro Rosa, que é a conscientização sobre o câncer de mama e tem muito mais pela frente.

Quero destacar as atividades promovidas pela Casa da Esperança de Santo André, que traz a campanha Liberte-se do Medo, da Vergonha & das Dúvidas, que pretende realizar 4.000 mamografias no Hospital da Mulher e tem como madrinha a atriz Luiza Tomé.

Em São Bernardo, a AVCC tem extensa programação, desde jantar português dia 20, com convites à venda, a carro da mamografia da Secretaria da Saúde da cidade, que estará na sede da entidade, dias 27 e 28.

Passo a passo

“Meu primeiro ano de romaria foi para pagar promessa. Minha mãe foi diagnosticada com problema sério no coração e após cirurgia onde 90% dos casos saem com algum tipo de sequela, ela não teve nada”, comenta a fotógrafa Bruna Rizzi, 37 anos. De lá para cá, já são seis anos que a moradora de São Caetano caminha pela fé e soma com a comemoração de aniversário no dia 11.

Apresentação

Grupo Trabalhadores da Esperança com regência do maestro Cristhian Denardi e outros colaboradores realiza o musical Francisco de Assis: a Luz que Brilhou pelo Mundo, no dia 15, no Teatro Elis Regina, em São Bernardo, e no dia 3, no Teatro Santos Dumont, em São Caetano.

Fofuras

Primeiro Pet Day do executivo andreense, destinado aos funcionários públicos, contou com a participação de mais de 50 cachorros no Paço Municipal. A atividade fofíssima tem foco na socialização, descontração e faz parte da programação pelo Dia do Servidor.

100 + 1

A Associação Atlética Industrial de Mauá fundada por Manoel Pedro Júnior completou 101 anos no dia 01 de outubro. “Esse clube fez e continua fazendo sua história pela nossa cidade, sempre se destacando pela cultura, esporte e social. Qual mauaense já não participou de eventos que ficaram marcados em nossas memórias?”, celebra a presidente da diretoria executiva, Leila Verginia Pedro Leandrini.

Leitura

Autor Márcio Soares lançou livro José Flores, um Herói dos Brasis, na Biblioteca Olíria de Campos Barros, no Centro Cultural, em Diadema. “É uma ficção baseada na realidade da construção da população brasileira, na qual inseri diversas referências a autores e obras”, enfatiza..

Escolhido

Andreense Paulo Caetano Fernandes foi um dos músicos que integraram o Rockin’1000, que levou 1.000 músicos para tocarem 18 clássicos no Allianz Parque, na Capital. Cerca de 25 mil pessoas conferiram a noite especial. Detalhe: Paulo é piloto comercial de aviões, mas a música é uma das grandes paixões.

Essência

A mostra Amor e Esperança - O Cântico dos Cânticos e o Apocalipse exibe os trabalhos do artista Guto Godoy no Museu da Sagrada Família, em São Caetano. A exposição fica até dia 10 de novembro com ingressos a R$ 5.

Lembranças e agradecimentos

Associação Comercial e Industrial de São Bernardo celebrou 78 anos com cerimônia emocionante repleta de homenagens ao corpo diretivo, colaboradores e parceiros. Além disso, o ponto alto ficou para a inauguração do busto em homenagem ao Valter Moura, presidente por 33 anos da entidade e falecido recentemente, além de inauguração de painel de fotos.

Integrantes do Grupo Motiró receberam convidados para o meeting de corretores das imobiliárias Lopes e Pense Lar para café da manhã com muito agito para promover novo empreendimento na Rua das Figueiras, no bairro Campestre, em Santo André

Matrimônio

Casal de advogados Beatriz Baiocchi da Silva e Daniel Henrique Debonis realizaram cerimônia de casamento no Sítio São Jorge, em São Bernardo. Os moradores de São Caetano viajaram para a Colômbia para lua de mel.