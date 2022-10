Um movimento estranho

Do Diário do Grande ABC



É muito estranho, para dizer o mínimo, a tentativa sem alarde da Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando (PSDB), de se desfazer de dois terrenos públicos, localizados em áreas nobres, e que abrigam as secretarias de Educação, no bairro Nova Petropólis, e de Serviços Urbanos, no Rudge Ramos. Não fosse a polêmica que gerou nos bastidores da Câmara, quando chegou o projeto pedindo autorização, provavelmente os imóveis já estariam prontos para a alienação.

Ao notar o burburinho, rapidamente o governo de Orlando Morando retirou o projeto. No entanto, nos corredores a informação é de que o texto retorna nos próximos dias. Fontes também revelam que já há compradores paras as áreas, do segmento da construção civil, que podem transformar os espaços em conjuntos residenciais.

A fragilidade das explicações do governo que constam no texto aos vereadores é de causar espanto. No documento, o Executivo diz que "a instalação de equipamentos municipais não é a forma mais adequada de utilização do espaço".

O pior vem agora: "A manutenção de próprios municipais na região pode desestimular novos investimentos". Com base no que a administração diz algo tão sério? Significa, então, que para gerar novos negócios na cidade, é necessário vender os imóveis das secretarias de Educação e de Serviços Urbanos? Inacreditável que isso tenha partido da própria Prefeitura.

Em entrevista a este Diário, o vereador Julinho Fuzari (PSC) faz indagações extremamente pertinentes ao poder público, que ainda estão sem resposta, como qual a necessidade das vendas se o prefeito sempre diz que a Prefeitura está no azul? E, caso avance, para onde irão as secretarias? O que vai ser feito com os recursos?

O prefeito Orlando Morando deve esclarecimentos convincentes não só aos parlamentares, mas principalmente aos contribuintes de São Bernardo. Imediatamente.