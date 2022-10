Prova de Fogo, deboche e estratégias... Confira tudo o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 14

10/10/2022 | 09:11



A Prova de Fogo que aconteceu na noite do último domingo, dia 9, em A Fazenda 14 parece ter vindo para dar uma acalmada nos ânimos dos peões. O desafio de resistência consistia em os participantes segurarem duas alças pelas mãos em uma plataforma que ficava mais íngreme com o passar do tempo.

No final da prova, a Baia ficou decidida entre as quatro peoas que desistiram primeiro: Babi, Moranguinho, Deolane e Ruivinha de Marte.

E Pelé foi o grande vencedor do desafio, levando consigo o Poder do Lampião, que essa semana dá a chance de escolher a segunda vaga da Roça. Vixe!

Já na madrugada desta segunda-feira, dia 10, não podia faltar estratégias, né? Isso mesmo, o grupo de Deolane conversou na área externa da casa sobre a dinâmica do Resta Um. Vini apontou que o Time B pode ter a ideia de salvar Thomaz Costa por último, para que só assim ele pudesse salvar alguns participantes do grupo do Time A.

- Mas, se eles tiverem uma sacada muito inteligente, eles vão armar de alguém por último puxar o Thomaz, e o Thomaz começa puxando a gente.

- Com certeza, concordou Tiago. Mas com certeza vai dois da gente e dois deles.

Eita! Será mesmo?

E não podia faltar citar o nome de Deborah entre eles, né? Ainda na conversa, os peões comentaram a falta de interação da ruiva nas conversas e apontaram que não tem rolado mais tantas brigas.

- Vocês não dão moral pra ela e ela fica apagada, comentou Pétala.

- Mas essa é a estratégia. A estratégia com a Deborah é isso... Tudo o que puder evitar falar, votar, xingar. Ela subiu no quesito lá e não sobra mais. Quem sobrou foi Pelé e Thomaz. Por isso que a gente tem que se ligar. Ali reflete muito o Resta Um, apontou Lucas Santos.

E parece que o sorvetinho dividido entre os peões realmente fez o clima dar uma esfriada. Na Baia, Deolane, Babi, Ruivinha e Moranguinho aproveitaram o momento para refletirem em silêncio.

Dentro da casa não estava muito diferente! Bem cansados depois da Prova do Fogo e da dinâmica comandada por Alex, todo mundo só queria saber de dormir e estar bem descansado e com as energias recarregadas para a formação da Roça desta semana.