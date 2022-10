Simaria Mendes revela sua versão pelo fim da dupla com Simone

10/10/2022 | 09:10



Simaria Mendes arrumou um tempinho em sua agenda para receber a equipe do Fantástico para uma entrevista e em conversa com Renata Ceribelli a cantora comentou pela primeira vez sobre os seus novos projetos profissionais e de vida.

Caso você não lembre, Simaria era dupla de Simone e juntas, as irmãs trabalharam durante dez anos, mas o tempo foi passando e desgastando a relação delas. Então, as duas resolveram romper a dupla e cada uma foi para um lado trabalhar com música.

- Na verdade, eu vinha já há muito tempo passando por problemas pessoais e estava muito difícil para mim entender o que era que Deus queria para mim, porque Deus sempre fala comigo através dos meus sonhos.

A artista foi casada com o espanhol Vicente Escrig por cerca de 14 anos e juntos tiveram dois filhos: Giovanna de dez anos de idade e Pavel de apenas sete anos de idade. A separação aconteceu em 2021 e a briga toda deles dois foi parar até nos tribunais.

- O doutor disse pra mim: Minha filha, você tem dois caminhos a seguir - ou você continua casada pelos seus filhos e vai ser infeliz ou vai ser feliz. Eu disse: Eu escolho ser feliz e voltei pra casa decidida a não seguir no casamento. Foi muito difícil pra mim, olhava meus dois filhos, eu pensava Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso?.

Apesar de demonstrar que está mais amadurecida e fortalecida, Simaria desabafou dizendo que mesmo aparentando estar bem, por dentro está sofrendo.

- Fortalecida, mas estou sofrendo. Eu sofro direto. Eu gosto de sofrer.

A apresentadora tocou na ferida então e relembrou que teria sido noticiado diversas vezes que Simaria não gostava de ser cobrada pela irmã e se isso até seria um dos motivos que ela gostaria de separar a carreira.

- Não é nem que eu gostaria de separar. Eu estava extremamente vulnerável naquela entrevista que eu dei, cansada, sem voz, rouca, esgotada, sabe, observando algumas coisas que eu não estava gostando dentro do trabalho, juntou tudo e chega uma hora que eu falei: Gente, eu não aguento mais isso. É como se fosse um marido, que fica no seu pé. Só que depois nós conversamos. Nós nos entendemos. Ela veio aqui em casa. Ela disse, era cuidado, minha irmã. Minha irmã, mas estava me sufocando. A gente conversou, a gente se entendeu. Na vida, hoje nós somos parceiras, irmãs.