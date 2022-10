Maite Perroni se casa com produtor e reúne ex-RBDs; confira fotos e vídeos

10/10/2022 | 09:10



A atriz e cantora Maite Perroni oficializou a união com o produtor de TV Andrés Tovar e usou as redes sociais para compartilhar um lindo clique do dia tão especial. Na imagem é possível ver o belíssimo e luxuoso vestido escolhido por ela.

Nós casamos! Demos os primeiros passos da vida que queremos construir juntos. Rodeados das nossas famílias e das mãos de Deus, recebemos uma bênção. Felizes em poder dar passos que fortaleçam nosso caminho por este plano em que conseguimos coincidir e o destino nos deu, escreveu.

Além de reunir a família, Maite convidou alguns amigos da época do RBD, como Anahí, Christopher e Christian Chávez. Na festa, após a cerimônia, o quarteto cantou grandes sucessos do grupo. Além do hino Y Soy Rebelde, Anahí soltou a vez com Salvamé.

Anahi parabeniza Maite

Feliz com a nova fase da amiga, Anahí postou uma foto ao lado de Maite e a parabenizou pelo casamento.

Como celebro a sua felicidade! Você não pode imaginar com o que meu coração estava cheio hoje. Ver você feliz me deixa muito feliz. Você merece toda felicidade desse mundo!! Vos amo ! E amo isso tão grande que nos une e que o tempo só fortalece cada vez mais. Obrigado por me fazer parte deste dia especial. Muitas felicidades !

A cantora também postou uma foto ao lado dos amigos, para delírio dos fãs!