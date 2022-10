Fotos íntimas: veja precauções antes de compartilhá-las

Da Redação

Com os avanços da comunicação na internet, surgiu uma nova tendência entre as pessoas que se relacionam sexualmente, independente de estarem em um relacionamento ou apenas se conhecendo melhor, Trata-se da troca de fotos íntimas.

É cada vez mais comum que as interações sejam apimentadas com a troca de nudes, principalmente, em aplicativos de relacionamentos.

Porém, segundo o artigo 218C do código penal, introduzido em 2018, oferecer, trocar, transmitir, vender, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive pela internet – fotos, vídeos ou outro registro audiovisual que contenha nudez sem o consentimento da outra pessoa é crime.

Apesar disso, muitas vezes, tomar os devidos cuidados pode ser importante para preservar a sua imagem. Pensando na segurança e privacidade dos adeptos da troca de nudes, o Gleeden, plataforma para encontros extraconjugais projetados por e para mulheres, oferece algumas dicas ao compartilhar suas fotos.

Veja, a seguir, como realizar a troca de nudes com um pouco mais de segurança.

Confie no destinatário

Como em qualquer ato íntimo, compartilhar nudes exige confiança. É uma boa ideia considerar se a pessoa para quem você está enviando pode compartilhá-las com outra pessoa, ou se pode ser confiável para excluí-las se você pedir.

Oculte a sua identidade

Mesmo que você confie na pessoa, é possível que as suas fotos sejam compartilhadas. Seu celular ou do seu parceiro pode ser hackeado, ou alguém que costumava ser confiável pode não ser mais.

Independentemente das circunstâncias, uma maneira de minimizar os danos é garantir que as fotos tenham o mínimo possível de informações de identificação. Desta forma, não mostre o rosto, tatuagens, marcas e sinais de nascença – e esconda partes identificáveis do plano de fundo.

Desative serviços de localização

Cada foto que você tira tem metadados anexados a ela, incluindo qual câmera você usou, o sistema operacional que seu dispositivo está executando e a sua localização no momento em que a foto foi tirada. Mesmo que seu rosto não esteja aparecendo, alguém pode usar esses dados para confirmar sua identidade por meio de sua localização ou endereço.

Desative a sincronização automática com serviços em nuvem

Certifique-se de desativar a sincronização entre seu dispositivo e todos os serviços de nuvem conectados. Também exclua as suas fotos do rolo da câmera e da lixeira ou mova-as para uma pasta segura antes de ativar a sincronização novamente.

Use aplicativos de mensagens seguros

Quando a sua foto sai do seu celular, você não tem mais controle sobre ela. Portanto, use aplicativos que ofereçam segurança no armazenamento e envio das imagens.

