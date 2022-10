Grande ABC divulga 724 oportunidades de emprego

O Grande ABC acumulou 724 vagas para esta semana. São Caetano apresentou o maior número de postos, com 240 opções, que variam entre auxiliar de limpeza, costureira, chef de cozinha e garçom. Depois, estão Mauá (152), São Bernardo (132), Santo André (80), Ribeirão Pires (65) e Diadema (55).

O painel de Mauá tem cargos para assistente de qualidade, mecânico de manutenção de máquinas industriais, operador de telemarketing, auxiliar de marceneiro, auxiliar de limpeza, operador de empilhadeira e motorista.

São Bernardo tem postos para auxiliar de logística, operador de empilhadeira elétrica e repositor de mercadorias, por exemplo.

Para acessar as oportunidades de Santo André, acesse o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou portal Gov.br, por meio do link https://servicos.mte.gov.br.

Além das 65 vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires, a Secretaria de Turismo da cidade também está com oportunidades para estágio até 14 de outubro. Os interessados precisam enviar o currículo para turismo@ribeiraopires.sp.gov.br. O processo é aberto para universitários de qualquer área a partir do 2º semestre.

Das 55 vagas em Diadema, cinco são exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência), que estão disponíveis em https://emprega.diadema.sp.gov.br/.