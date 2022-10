Artrose: frequente, limitante e dolorosa

Antonio Carlos do Nascimento



Artrite é uma palavra utilizada para descrever qualquer doença que afete as articulações, enquanto osteoartrose, osteoartrite, ou simplesmente artrose, são termos sinônimos para definir a forma mais comum de artrite, resultante da degeneração das cartilagens articulares.

O comprometimento das estruturas cartilaginosas que recobrem as extremidades ósseas nas articulações aumenta com o passar dos anos, sendo de baixa prevalência antes da quinta década, mas acometendo 85% daqueles que ultrapassam os 75 anos de idade.

A artrose é responsável por importante repercussão econômica, sendo responsável por 7,5% de todos os afastamentos do trabalho. Ainda mais relevante é o contexto que envolve seus custos previdenciários, constando como a segunda doença geradora do auxílio-inicial (7,5% do total) e auxílio-doença em prorrogação (10,5%), sendo ainda a quarta patologia a determinar aposentadoria (6,2%).

Muito embora seja um processo natural do envelhecimento, a artrose pode ser precipitada por artrites inflamatórias (exemplo: artrite reumatoide), alterações congênitas, traumas e obesidade, entre outras.

Sem dúvida, dentre os fatores precipitantes, o mais evitável é a obesidade, que embora não poupe nenhuma articulação de sobrecarga, compromete preferencialmente coluna lombo-sacra, quadril e joelhos.

Praticar exercícios físicos não exaustivos e que não envolvam impactos articulares é boa conduta para fortalecer a musculatura sustentadora do plano articular externo, assim como, manter o peso em bom padrão é o melhor caminho para não sobrecarregar os coxins cartilaginosos.

Porém, diante de queixas articulares, seja por dor ou deformação, o médico a ser procurado é o reumatologista, profissional que será capaz de conduzir o melhor plano terapêutico para redução de danos, incluindo os financeiros.

Antonio Carlos do Nascimento é doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP e membro da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia.