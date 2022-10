Polícia foi acionada para conter tumulto generalizado em bar de Volta Redonda

09/10/2022 | 18:52



Policiais militares foram chamados para conter um "tumulto generalizado" na madrugada do sábado, 8, em uma casa de shows no bairro São João, em Volta Redonda, no sul fluminense. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 28º Batalhão da PM, de Volta Redonda, foi acionada para a ocorrência, mas, ao chegarem ao local, os policiais foram informados que a briga já havia terminado. O policiamento foi intensificado na região.

Vídeos da confusão, que ocorreu no bar Cyrela Ginkeria, viralizaram nas redes sociais.

O estabelecimento divulgou nota lamentando o tumulto e informando que o departamento jurídico da empresa registraria um boletim de ocorrência.

O bar também disse ter colocado à disposição da polícia todas as imagens gravadas por 48 câmeras disponíveis no local, para ajudar na identificação e punição dos responsáveis pela confusão.

Segundo a Polícia Civil, não houve por ora registro da ocorrência até a tarde deste domingo, 9, mas a 93ª Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, abriu um procedimento para investigar o caso.