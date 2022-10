Cintia Dicker aproveita dia de sol para exibir o barrigão de grávida

09/10/2022 | 18:11



Cintia Dicker aproveitou para tomar um banho de sol e desfilar seu barrigão de gravidez, neste domingo, dia 9, e postou o registro para seus seguidores. A modelo, de 35 anos de idade, está esperando a primeira filha, Aurora, com o surfista Pedro Scooby.

Na legenda do post, Cintia ainda atualizou a web sobre as semanas da gestação, lindíssima como sempre ela esta vestindo um biquíni preto e com estampa de onça, para desfilar a barriga:

Vitamina D na pança. 26 semanas.

Recentemente a modelo revelou que a pequena irá nascer no Brasil, segundo ela, quer que a filha seja carioca e pretende passar cerca de um ano em terras nacionais para cuidar da Aurora com a família.