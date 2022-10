Mayke admite ansiedade por título do Palmeiras, mas lembra: 'Faltam oito finais'

09/10/2022 | 17:53



Aposta de Abel Ferreira nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, Mayke, que vem sendo utilizado como um ponta, à frente de Marcos Rocha, admitiu a ansiedade do elenco pelo título nacional, mas lembrou que ainda não tem nada ganho e que o Palmeiras tem oito finais pela frente, a primeira diante do Atlético-GO, nesta segunda-feira, às 18h30, no Antônio Accioly.

"Vejo o Palmeiras no caminho certo, a ansiedade é enorme e sabemos que não tem nada ganho. Faltam oito jogos, ou melhor, oito finais. Vamos jogo a jogo para que lá no final, se Deus quiser, fazer o clube conseguir o título, mais um para cada jogador e para o Palmeiras", disse o atleta.

Tricampeão brasileiro, sendo dois com o Cruzeiro e um pelo Palmeiras, Mayke fez uma análise do próximo adversário. "Nós até estávamos conversando sobre o Atlético-GO, que tem jogadores lá que não condizem com a posição em que estão. Não é onde a gente acha que eles deveriam estar porque são jogadores de muita qualidade. Sabemos que será um jogo muito difícil, estamos com isso na cabeça, mas vamos procurar ir lá e fazer um bom jogo e conseguir os três pontos", completou.

Mayke vive momento de artilheiro no Palmeiras com a nova função. O lateral, que tem 193 jogos com a camisa alviverde, marcou cinco gols pelo Palmeiras, sendo dois nós dois últimos jogos da equipe no Brasileirão. Ele começou a boa fase sob o comando de Abel Ferreira.

"Fico feliz por estar ajudando a equipe. Estou tendo a oportunidade de jogar um pouco à frente e é importante ter essa versatilidade. É fruto de um trabalho bem feito, com bons treinamentos para poder ir aos jogos e jogar bem. Sou muito grato a Deus e a meus companheiros também", afirmou o camisa 12.

Mayke é presença certa diante do Atlético-GO, assim como Zé Rafael, que retorna de suspensão. Por outro lado, Atuesta está fora por acúmulo de cartões.

A expectativa é que o Palmeiras tenha: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómes, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Rony e Dudu.

O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 66 pontos e está invicto fora de casa, com nove vitórias e seis empates em 15 jogos na edição atual (um aproveitamento de 73,3%). Com dois embates como visitante da edição passada, o time alviverde contabiliza 17 partidas e, desta forma, tem a maior sequência sem perder longe de seus domínios na era dos pontos corridos.