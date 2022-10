Netflix divulga trailer de 'Wandinha' com Tio Chico e Cristina Ricci

09/10/2022 | 17:22



A Netflix divulgou na noite do sábado, 8, o trailer de Wandinha, série inspirada na conhecida personagem da Família Addams. O vídeo mostra a protagonista, interpretada por Jenna Ortega, chegando à Escola Nunca Mais, interagindo com colegas e passando por situações inesperadas ao som de uma versão instrumental da música Paint It Black, dos Rolling Stones.

Um dos principais momentos se dá quando Wandinha encontra seu Tio Chico, interpretado por Fred Armisen.

Cristina Ricci, que interpretou a personagem quando era criança no longa A Família Addams (1991) também aparece no trailer.

Wandinha estreia na Netflix em 23 de novembro de 2022.