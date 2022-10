Pista de Congonhas é fechada após estouro em pneu de avião de pequeno porte

09/10/2022 | 17:14



A pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi fechada na tarde deste domingo, 9, após o pneu de um avião de pequeno porte estourar durante o pouso. Cinco pessoas estavam a bordo, mas não ficaram feridas, segundo informações da Infraero.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o avião parado rente ao barranco, no fim da pista.

Com a pista fechada, voos foram cancelados e o aeroporto ficou com o saguão lotado de passageiros.

Em nota, a Infraero informa que, após uma "aeronave de pequeno porte pousar no Aeroporto de Congonhas, estourou o pneu do trem de pouso traseiro, causando saída de pista e parando na taxiway, às 13h32 deste domingo, 9/10". "Todas as equipes técnicas foram acionadas e as providências necessárias tomadas de imediato para a retirada da aeronave o mais rápido possível."

De acordo com a Infraero, a pista principal está interditada. Já a auxiliar está liberada para aviação executiva.