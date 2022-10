Antony faz, CR7 chega ao gol 700º, United vence Everton e se reabilita no Inglês

09/10/2022 | 17:14



As críticas ao longo da semana serviram de combustível aos jogadores do Manchester United. Sob pressão, o time derrotou o Everton por 2 a 1 na tarde deste domingo, no Goodison Park, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols foram marcados por Antony e Cristiano Ronaldo, dois dos mais questionados do elenco. Iwobi descontou.

Os gols de Antony e Cristiano foram uma resposta aos críticos. O brasileiro chegou a ser duramente criticado por Paul Scholes, ídolo do Manchester United, enquanto o português foi parar no banco de reservas do clube e chegou a ter sua presença na seleção nacional ameaçada pela imprensa.

O resultado, no entanto, acabou colocando o Manchester United na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. O time chegou aos 15 pontos, na quinta posição, deixando o Everton com dez, em 12º.

Apesar da vitória, o United não teve uma exibição de gala neste domingo. Logo aos cinco minutos, o Everton largou na frente com Iwobi. Ele avançou em velocidade e bateu com categoria para fazer 1 a 0. A bola ainda resvalou na trave antes de parar no fundo das redes.

Mas a resposta do United foi rápida. Aos 15 minutos, Antony recebeu belo passe e soltou o pé para deixar tudo igual. A virada aconteceu ainda no primeiro tempo. Cristiano Ronaldo, que entrou no lugar do lesionado Martial, recebeu dentro da área e fez as pazes com o gol. É o 700º gol do português por clubes, sendo 144 no time inglês.

Cristiano Ronaldo tem uma média de 0,74 gols por jogo. Os 700 tentos saíram em 945 partidas por clubes. O astro marcou 450 vezes pelo Real Madrid. Somando as partidas pela seleção de Portugal, o atacante tem no total 817 gols.

No segundo tempo, o Manchester United controlou as ações e chegou a marcar o terceiro com Rashford, mas o VAR foi acionado e a arbitragem pegou mão de ataque e anulou o lance. O Everton, então, tentou uma pressão no final, mas não conseguiu evitar a derrota.