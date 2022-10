Fernando Zor é processado por fraude em sorteio, diz site

09/10/2022 | 17:11



Fernando Zor, que faz dupla com o sertanejo Sorocaba, está sendo processado por uma seguidora, que supostamente teria ganhado um sorteio promovido pelo artista mas não recebeu o prêmio. As informações são do jornal Metrópoles

Regiane Cristina Penha está pedindo o valor de R$50 mil reais, junto com o valor equivalente ao prêmio que não recebeu, que está avaliado em R$ 123,3 mil reais. Segundo ela, participou de um sorteio de um veiculo Jeep Renegade, em outubro de 2020 e teria sido anunciada como ganhadora. Porém, um pouco depois, ela alega que recebeu uma mensagem informando que o prêmio não era mais dela.

O pedido de Regiane foi julgado parcialmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu uma indenização por danos morais de R$10 mil reais.

Regiane por sua vez decidiu apelar a decisão e alegou descaso e negligência pelos responsáveis da promoção.

Fernando Zor, ZorProduções e a Participações Ltda apresentaram um recurso e pediram a redução do valor. Eles alegaram que a finalidade é evitar enriquecimento ilícito.