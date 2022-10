Ruas de Sto.André recebem caminhada do Outubro Rosa

Joyce Cunha



09/10/2022 | 16:44



As ruas centrais de Santo André foram tomadas na manhã de hoje (9) pelo colorido vibrante da Caminhada Outubro Rosa, promovida pela ONG (Organização Não Governamental) Viva Melhor e pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Prática Esportiva. De acordo com os organizadores, mais de 1.000 pessoas participaram da mobilização, que há 20 anos dá voz à luta contra o câncer de mama.

A atividade, que contou com o apoio da Coop, da cervejaria Madalena e do Diário, teve ponto de concentração, às 7h30, no Paço andreense, com alongamento e espaços para conversa sobre prevenção e cuidados voltados à saúde da mulher.

Vera Emília Teruel, presidente da Viva Melhor, celebrou a retomada da ação presencial, suspensa nos últimos dois anos pelos protocolos de segurança contra o coronavírus. “No ano passado, fizemos uma caminhada virtual. E agora estamos de volta. Temos aqui muitas mulheres que passaram pelo câncer de mama e hoje estão bem. Vieram participar desta mobilização acompanhadas de seus familiares”, destacou.

De acordo com dados da Secretaria da Saúde estadual, o câncer de mama vitimou 670 mulheres somente neste ano na Grande São Paulo (Capital e Região Metropolitana, incluindo do Grande ABC). As batalhas travadas contra a doença foram contadas, durante a caminhada, por quem enfrentou ou ainda enfrenta o tumor.

“Recebi o diagnóstico durante uma cirurgia estética para a redução da mama”, recordou Cris Pereira, 52 anos, moradora de São Caetano. O tratamento contra o câncer, iniciado em 2012, durou exatos dez anos. “Não é fácil. Fiz uma mastectomia total e, depois de uma semana, o esvaziamento de axila. Precisei realizar procedimento de abdominoplastia, para a reconstrução da mama. Fiz 30 sessões de quimioterapia e 30 de radioterapia”, listou.

A alta do tratamento veio em março deste ano. “Com muita fé, com garra e força, podemos vencer. Graças a Deus estou curada. Este (a caminhada) é um grito de vitória. Sinto isso”, contou.

Aos 58 anos, Aparecida Barbosa Lima de Mesquita, de Santo André, também lembrou do período de tratamento contra o câncer de mama. Durante um ano e meio, as sessões de quimio e radioterapia fizeram parte da rotina não apenas da paciente, mas de toda a família. “Foi difícil, mas graças a Deus eu consegui passar”.

Aparecida permanece no estágio chamado remissão, quando, apesar de não serem identificadas mais células ou sinais do câncer, o paciente permanece sendo acompanhado para confirmar se a doença não irá retornar.

“A médica já me deu feliz Natal e ano novo. Retornarei agora (em consulta) só daqui a seis meses”, comemorou. Para quem ainda enfrenta o câncer, Aparecida recomeda: “Não percam a fé. Tem hora que parece que você vai cair. Mas o câncer de mama tem cura”, concluiu.

A Caminhada Outubro Rosa teve como destino final Parque Municipal Prefeito Celso Daniel, local onde as atividades físicas e de orientação à saúde tiveram sequência.

CÂNCER DE MAMA

O câncer de mama é, segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), o tipo da doença com maior mortalidade entre as brasileiras. Pelo SUS (Sistema Único de Saúde), é possível realizar, gratuitamente, exames de imagem para o diagnóstico de tumores – mamografia ou ultrassom de mama.

No Grande ABC, os moradores devem buscar orientações e atendimento médico nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), que realizam o encaminhamento do paciente aos serviços especializados dos municípios e do Estado.