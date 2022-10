Kanye West reclama de Mark Zuckerberg após ser banido do Instagram

09/10/2022 | 16:11



No último sábado, dia 8, Kanye West usou seu perfil no Twitter para reclamar com Mark Zuckerberg por ter sido bloqueado no Instagram. Ele usou uma imagem em que os dois estão curtindo juntos em um karaokê. Na legenda, o rapper deixou claro seu descontentamento com o dono do Facebook, dizendo que o considerava:

Olhe para isso, Mark. Como você foi me expulsar do Instagram. Você costumava ser meu mano.

Vendo uma amizade rachar e querendo ser um dos magnatas das redes sociais, Elon Musk respondeu o tweet de Ye. No pequeno texto, ele desejou boas vindas ao cantor na rede social, que ele já tentou comprar.