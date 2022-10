Após anunciar fim de seu casamento, Lucas Souza se desculpa com Jojo Todynho publicamente

09/10/2022 | 15:11



Neste domingo, dia 9, Lucas Souza se posicionou sobre toda a polêmica que foi gerada depois que ele publicou uma imagem no Instagram anunciando o fim de seu casamento com Jojo Todynho. Por meio de seus Stories, o militar se desculpou com a amada e disse que tudo não passou de uma atitude impulsiva dele:

- Fala, pessoal, passando aqui para falar pra vocês, para avisar a vocês, que tá tudo bem, tá tudo bem entre mim e Jojo também, a gente já conversou, tá tudo certo. Gostaria de pedir desculpas pra ela, me retratar publicamente. Gostaria de pedir desculpas pela postura imediatista, sem pensar, que eu tive ontem. Errei, tive uma atitude sem pensar, não deveria ter exposto isso na internet, peço respeito e desculpa a todos. Sabe aquele negócio quando você tem uma atitude raivosa? Eu sou assim, uma pessoa aparentemente calma, mas nem tanto.

Ele afirmou que a situação não foi uma jogada pensada para chamar a atenção para si e para Jojo:

- Não foi marketing, só foi uma atitude sem pensar decorrente de uma situação, peço desculpa a todos.