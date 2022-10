Ticiane Pinheiro compra casinha de bonecas de mais de mil reais para as filhas

09/10/2022 | 15:10



No último sábado, dia 8, Ticiane Pinheiro aproveitou para passear com as filhas, Rafa Justus e Manu Pinheiro Tralli, começando as comemorações do Dia das Crianças. Para deixar o dia das jovens ainda melhor, a apresentadora deu um presentão para elas, uma casinha de bonecas no valor de mais de mil reais.

Marcando esse dia especial, ela compartilhou fotos das três no Instagram e deu a largada para celebrar o Dia das crianças na legenda:

Nosso sábado já começando a comemoração do dia das crianças.

Mais tarde Tici postou em seus Stories a janta especial que elas receberam em casa e depois o brinquedo já aberto, com a pequena Manu, fruto de seu relacionamento com César Tralli, aproveitando junto com irmã mais velha Rafa.