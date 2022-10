Príncipe George irá estudar a realeza e a constituição britânica, se preparando para um futuro reinado

09/10/2022 | 15:11



Primogênito de Príncipe William e Kate Middleton, Príncipe George de nove anos de idade, é o segundo na linha sucessão ao trono do Reino Unido, após a morte da Rainha Elizabeth II. Por isso, ele começará a ser preparado para um futuro reinado e estudará a realeza e a constituição britânica, segundo informações do jornal Daily Mirror.

Jornalistas conversaram com o especialista Robert Lacey, que explicou os possíveis próximos passos que os educadores do jovem seguirão, se baseando na forma como a monarca tratava William, assim como Rei Charles III provavelmente fará com o neto:

Sempre houve uma proximidade especial entre o William e a Rainha, ela tinha um interesse especial nele. Durante a adolescência do William, a Rainha sempre o recebia no Castelo de Windsor e o mostrava documentos e toda a papelada. Foi a educação constitucional dele. Em algum momento por volta do aniversário de 7 anos do George, no verão de 2020, os pais deles deram mais detalhes a ele em relação ao seu futuro e sua vida de compromissos reais.