É jogando que se aprende

Seja de tabuleiro, videogame ou envolvendo algum exercício físico, todo mundo já jogou pelo menos uma vez na vida, principalmente na infância e adolescência. Geralmente a atividade é realizada em momentos de descontração para relaxar e descomprimir, seja sozinho ou entre amigos, e sua prática traz diversos benefícios tanto para a mente quanto para o corpo.

Porém, ainda que seja mais atrelado a momentos de diversão e lazer, os jogos podem ter um papel fundamental no aprendizado e socialização de pessoas de todas as idades, desde bebês até idosos. Segundo uma pesquisa da Etermax Brand Gamification, desenvolvedora argentina de games, 78% dos jogadores conheceram gente nova devido aos videogames, 42% fizeram amizade graças a eles e 61% estão inseridos em alguma comunidade de gaming.

Quem nunca brincou de amarelinha, teatro de fantoche, jogo da memória e quebra-cabeça em algum momento da vida? Embora sejam normalmente voltadas ao público infantil, são exemplos de atividades que ajudam a estimular o cérebro e desenvolver habilidades como comunicação, lógica e raciocínio. E justamente por sua capacidade de ensinar diversas lições é cada vez mais comum vermos práticas educacionais gamificadas nas instituições de ensino.

Além de promoverem a concentração, fixação e a capacidade de memorização de informações, trabalho em equipe, inteligência emocional, cumprimento de regras e melhora na coordenação motora, elas também incentivam o lado criativo e a imaginação, o que ajuda a preparar os indivíduos para a vida adulta e todos os deveres e responsabilidades que vêm com ela.

Outra área que tem se beneficiado da aprendizagem por meio dos jogos e estratégias de gamificação é a de recursos humanos, que realiza processos seletivos e treinamentos corporativos por meio dessas atividades, fazendo com que os candidatos e colaboradores se sintam mais engajados e interessados e tenham seus desempenhos aprimorados.

Com um cenário como o atual, no qual as tecnologias fazem parte das rotinas da maior parte dos profissionais e estudantes e temos diversos estímulos vindo de todos os lugares a todo momento nos distraindo do que realmente importa, é cada vez mais necessário buscarmos estratégias diferentes e assertivas que consigam envolver as pessoas com os estudos. Já está mais do que comprovado que os jogos são efetivos nessa missão, então precisamos aproveitar tudo o que eles têm a oferecer para o desenvolvimento de uma sociedade mais estudiosa e inteligente.

Há quem duvide da real capacidade de ensinamento das atividades lúdicas, mas fazem parte de uma minoria que certamente logo será convencida de que jogando se aprende – e muito! Porém, de uma maneira mais leve, motivadora, rápida e divertida.

Samir Iásbeck é CEO e fundador do Qranio, plataforma que usa a gamificação para estimular o envolvimento com conteúdos educacionais.

Palavra do leitor

No dia 8 de outubro de todos os anos, nós setecidadenses e brasileiros de todos e tantos sotaques, costumes, crenças, escritores, ateísmos, miscigenação, partidos políticos, musicalidades, tons de peles e outras performances, precisamos nos orgulhar dos nossos irmãos, “os nordestinos”. Impossível e até desumano não reconhecer a importância e a grandeza dos nossos imprescindíveis irmãos nordestinos em relação à grandeza e o crescimento do nosso Brasil. Todos nós temos nossa merecida importância, até mesmo naquelas ocasiões em que não somos reconhecidos por aqueles sempre mesmos. Nunca devemos esquecer que somos e vivemos numa adversidade comum e até normal, por isso não precisamos ser inimigos um do outro que pensa diferente, cada um agindo conforme suas realidades e convicções, mas sempre lembrando que todos temos o direito de viver e nos expressarmos. Sendo assim, que todos os nordestinos e seus afetos continuem sendo abençoados, abençoando nosso Brasil e todos os seus Estados, cidades e bairros com suas grandezas.

Cecéi Garcia - Santo André

Pontes para a paz

A eleição e o direito ao voto são a alma da democracia, pois permitem ao cidadão escolher aqueles ou aquelas que serão responsáveis por cuidar das cidades, dos Estados e do País conforme o desejo e as necessidades do povo. Sabemos todos que nem sempre – ou quase nunca – fazem aquilo que deles a população espera. Ainda assim, a liberdade de escolha é, em síntese, a liberdade para exercer a cidadania. Agora, quando o Brasil está mergulhado em uma guerra eleitoral, quando deveria estar comemorando a liberdade, cabe ao povo esquecer o político de estimação e construir pontes para a paz

Lourival de Araújo - Diadema

PSDB em frangalhos

Aquele PSDB que encantou o País com bons governadores e, principalmente, com a gestão no Planalto, nos dois mandatos de FHC, que dizimou a hiperinflação com a introdução do Real, acelerou privatizações, fez reformas importantes, e até criou o Bolsa-Escola (depois Bolsa-Família e agora Auxílio Brasil), infelizmente, ruiu, está em frangalhos. E a pá de cal nesta decadência começou no pleito para o Planalto, em 2018, em que o ex-governador Geraldo Alckmin sofreu uma derrota vergonhosa. Em seguida os cardeais do partido não suportaram, por ciumeira, a gestão eficiente do ex-governador João Doria. E, traíras, no lugar de apoiar Doria para o Planalto, preferiram apoiar o ex-prisioneiro e corrupto Lula. Sequer apoiaram Simone Tebet (MDB-MS), em que sua vice é do PSDB, como a senadora Mara Gabrilli. E ainda abandonaram Rodrigo Garcia, que tentava a sua reeleição.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)