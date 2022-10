Conheça quais são os jogos mais vendidos de PlayStation 2

Bianca Bellucci

Do 33Giga



09/10/2022 | 13:55



O VGChartz é um site norte-americano que monitora as vendas do setor de games ao redor do mundo e realiza uma série de rankings a partir de seus dados. Um deles, por exemplo, aponta quais são os jogos mais vendidos de PlayStation 2. E está errado quem pensa que clássicos do console como Guitar Hero e God of War figuram no top 10. A seguir, veja quais títulos ocupam as primeiras colocações. Para conferir a lista completa, clique aqui.

1. Grand Theft Auto: San Andreas – 20,8 milhões de unidades vendidas

O quinto título da franquia ocupa a primeira posição entre os jogos mais vendidos de PlayStation 2. Aqui, o usuário entra na pele de Carl “CJ” Johnson e sua luta para lidar com guerras de gangues, confrontos com policiais e as relações com família e amigos. O mundo aberto permite que os jogadores naveguem livremente pelas áreas do estado ficcional de San Andreas.

2. Grand Theft Auto: Vice City – 16,1 milhões de unidades vendidas

Quarto título da série Grand Theft Auto. Na trama, Tommy Vercetti é um mafioso que vai de Liberty City a Vice City para realizar um grande negócio envolvendo drogas. Entretanto, três homens mascarados matam os envolvidos e levam tanto as drogas quanto o dinheiro. O jogador, na pele do protagonista e único sobrevivente, fica encarregado de recuperar o que foi roubado.

3. Gran Turismo 3: A-Spec – 14,9 milhões de unidades vendidas

Com cerca de dois anos de desenvolvimento, Gran Turismo 3: A-Spec foi o primeiro título da série feito para PlayStation 2. Apresentou novidades como influência do nível de óleo, gastos dos pneus e uma série de melhorias de performance para os mais de 150 veículos. Além de dois modos de jogo (arcade e simulation), o usuário podia usar um volante da marca Logitech, para ter maior realismo.

4. Grand Theft Auto III – 13,1 milhões de unidades vendidas

Uma dupla de criminosos faria um último trabalho para a máfia. Mas após o escapamento do carro de Vinnie pegar fogo e consumi-lo junto com todo o dinheiro da organização, Claude precisa encontrar os assassinados do parceiro antes de deixar Liberty City. Vale destacar que a principal novidade do jogo foi oferecer o mundo aberto com uma câmera com visão em terceira pessoa.

5. Gran Turismo 4 – 11,6 milhões de unidades vendidas

Gran Turismo 4 chega em terrenos ocidentais com mais de 700 veículos, 51 pistas e cerca de 80 marcas. Novos recursos também foram adicionados. Um deles é o modo B-Spec, no qual o jogador pode apreciar uma corrida como um RPG. O outro é o modo de fotos, no qual é possível salvar seus carros em imagens, como se estivesse viajando pelo mundo.

6. Final Fantasy X – 8 milhões de unidades vendidas

Final Fantasy X ocupa a sexta colocação entre os jogos mais vendidos de PlayStation 2. O game conta a história de Tidus, estrela do Zanarkand Abes, time de Blitzball. Durante uma partida de sua equipe, ele é sugado por uma entidade misteriosa e acorda no mar. Resgatado por pessoas estranhas, descobre que está mil anos no futuro.

7. Need for Speed Underground – 7,2 milhões de unidades vendidas

O jogo traz para a série elementos inspirados no filme “Velozes e Furiosos”. Isto é, corridas noturnas em circuitos urbanos – ou melhor, corridas de rua proibidas. Além disso, é o primeiro Need for Speed a possuir uma história, reiniciando a franquia e trocando os carrões luxuosos tradicionais por carros tunados.

8. Need for Speed Underground 2 – 6,9 milhões de unidades vendidas

Nesta versão, o jogador assume o papel de um recém-chegado em uma metrópole. Após ter sido derrotado em um racha por uma equipe rival, será necessário reconstruir sua reputação do zero. O usuário começa com carros simples e lentos. Mas conforme começa a ganhar corridas e dinheiro, pode evoluir para uma máquina mais potente.

9. Medal of Honor: Frontline – 6,8 milhões de unidades vendidas

Quarto jogo da franquia de tiro em primeira pessoa. Aqui, o jogador assume o papel do soldado Jimmy Paterson, que busca por um protótipo do avião de bombardeio Horten Ho 229. Ao todo, são cinco missões, que estão divididas em objetivos menores.

10. Kingdom Hearts – 6,4 milhões de unidades vendidas

Kingdom Hearts é o último entre os jogos mais vendidos de PlayStation 2. O primeiro game da série apresenta três amigos que decidem conhecer novos mundos. Entretanto, um dia antes da viagem, a Destiny Islands é invadida pelos Heartless – seres sem coração criados pelas trevas. Quando Riku é levado pela escuridão e Kairi desaparece, Sora vai à procura de seus companheiros.