HBO: The White Lotus ganha trailer oficial da segunda parte

A série original da HBO vencedora do Emmy, The White Lotus, de Mike White, retorna para uma segunda parte. Serão sete episódios, que estreiam dia 30 de outubro, na HBO Max e no canal HBO.

A primeira parte de The White Lotus ambientada no Havaí, recebeu 20 indicações ao Emmy em 13 categorias e conquistou dez delas, o maior número de vitórias de qualquer programa deste ano, incluindo Série limitada ou antologia.

Veja o trailer.

The White Lotus foi criada, escrita e dirigida por Mike White, que também é produtor executivo ao lado de David Bernard e Mark Kamine. A sátira social desta segunda parte é ambientada em um resort exclusivo na Sicília e acompanha as façanhas de vários hóspedes e funcionários ao longo de uma semana.

No elenco estão F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco e Leo Woodall.