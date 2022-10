Nissan Z GT4: conheça o modelo que chega em 2023

Da Redação

A Nissan apresentou o Nissan Z GT4, baseado no novíssimo Nissan Z. O esportivo chega às pistas ano que vem.

As criações com as especificações GT4 são baseadas em veículos de produção em série, modificadas para um uso severo em competições. Para isso, a NISMO, divisão de automobilismo esportivo da Nissan, utilizou a versão do novo Z feita para as ruas e fez modificações no motor VR30DDTT.

Além disso, otimizou o chassi e a suspensão, aprimorou a aerodinâmica até o limite das regulamentações e criou um cockpit que se adequa a pilotos de todos os tipos. Esta nova criação é um carro de corrida que tem tudo do Nissan Z, mas é acessível tanto para pilotos entusiastas como profissionais.

O Nissan Z GT4 foi desenvolvido pelas equipes de engenharia da NISMO, resultado de várias sessões de teste em pista, tendo também participado experimentalmente nas 24 Horas de Fuji em junho, bem como de provas da categoria Super Taikyu no Circuito de Motegi e muito mais.

As especificações detalhadas do Nissan Z GT4 serão anunciadas na edição 2022 do Salão do Automóvel SEMA de Las Vegas, nos Estados Unidos, de 1 a 4 de novembro. As primeiras unidades começarão a ser entregues no primeiro semestre de 2023.

Abaixo, veja o vídeo do modelo.