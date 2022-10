Kinder lança app para crianças de 8 a 12 anos

Da Redação

A Kinder – sim, a do chocolate com surpresa dentro – apresentou uma novidade para famílias com jovens de 8 a 12 anos: o app ApplayDu & Friends. Trata-se de uma plataforma com uma gama completa de recursos inovadores e animados dedicados a crianças para estas interagirem junto do produto Kinder Joy.

O universo de brincadeiras do seu app global de entretenimento, ApplayDu, agora se divide em dois grupos. O primeiro, ApplayDu, é voltado para crianças de 3 a 7 anos se divertirem crescendo junto da família.

Já o segundo, ApplayDu & Friends, é destinado a crianças entre 8 e 12 anos, estimulando a conectividade dos jovens com seus amigos. Esta nova plataforma de entretenimento, jogos e diversão para crianças nessa faixa etária, possibilita que o público infantil crie, jogue e conecte-se em um ambiente digital seguro, onde pais podem ter controle e monitoramento de quais conteúdos e utilidades as crianças têm acesso.

Ainda assim, ApplayDu & Friends permite a conexão da criança com as surpresas dos produtos Kinder, levando o físico ao digital. Exclusivo para as surpresas de Kinder Joy, o programa abre a possibilidade de uma experiência ilimitada, podendo ela ser genérica, dentro do playground da plataforma, com avatares customizados e criação de vídeos, ou sazonal, com as surpresas Kinder Joy.

Nos dois casos, as crianças criam e interagem com seus avatares personalizados, em mini jogos dedicados e novos ambientes com conteúdo adicional.

A novidade chegou nos estados de GO, MG, RJ, ES, SP, SC, PR e RS, além do Distrito Federal, em setembro. A plataforma fica disponível a todos os produtos da linha Kinder Joy lançados a partir desse mês. A primeira novidade licenciada é a linha Funko, com 12 surpresas exclusivas.