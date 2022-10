Guia Salarial 2023: veja profissões em alta em tecnologia

Da Redação

Do 33Giga



09/10/2022 | 13:55



Passados quase três anos desde o início da pandemia, o processo de recuperação do mercado segue em ritmo acelerado, com muitos projetos represados sendo desengavetados, mesmo em meio a um contexto político e econômico que ainda gera incertezas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Diante desse cenário, executivos estão mais otimistas com o ano que vem e planejam acelerar contratações. É o que aponta o novo Guia Salarial 2023 da Robert Half (que pode ser visto aqui).

Em sua 15ª edição, o Guia Salarial 2023 da Robert Half destaca que a área de tecnologia mantém a liderança entre as que mais crescem em ritmo de contratação. Cada vez mais estratégicos, os profissionais seguem sendo fortemente demandados para suprir toda a transformação digital que passou a ditar os rumos dos negócios nos últimos tempos.

Segundo Mariana Horno, gerente sênior da Robert Half, essa valorização colocou a área em uma posição singular.

“São valores salariais, comportamentos e objetivos de carreira distintos do restante do mercado. Estamos falando de uma área que foge do padrão, por isso é tão desafiador gerenciar”, destaca. “Com a hipervalorização dos profissionais do setor, é preciso estabelecer critérios para elencar conceitos de equilíbrio tanto para a carreira do profissional quanto para o empregador.”

Guerra por talentos

De acordo com o Guia Salarial 2023 da Robert Half, a esmagadora maioria (97%) dos CIOs está mais confiante na comparação com os últimos 12 meses, o que incentiva ainda mais a abertura de novas vagas de trabalho: 48% das empresas pretendem abrir novas posições, enquanto 47% planejam preencher vagas abertas, mas sem aumentar o headcount.

No entanto, já não é mais novidade que as empresas estão se deparando com dificuldades, visto que o volume de mão de obra qualificada não supre a demanda das empresas e as taxas de desemprego continuam caindo. Os bons talentos de tecnologia, que não estão tão disponíveis, ainda lidam constantemente com propostas simultâneas.

Conforme revela o Guia Salarial 2023 da Robert Half, grande parte dos executivos (65%) acredita que encontrar profissionais qualificados será mais desafiador e 83% estão preocupados com a retenção de seus melhores talentos. Por isso, ouvir as pessoas e adotar estratégias é fundamental. De acordo com 79% dos entrevistados, o trabalho flexível é benéfico para a atração de colaboradores e 69% avaliam a modalidade como positiva para a retenção.

“Mais do que em qualquer outra área, em tecnologia a questão do modelo de trabalho influencia diretamente no leque de profissionais a serem acionados. Além disso, a falta de flexibilidade, tanto de horários quanto de locais, assim como o aumento da abordagem da concorrência e a percepção de oportunidades limitadas de progressão de carreira, são alguns dos pontos que mais motivam pedidos de demissão”, revela a gerente sênior da Robert Half.

“É notável que no mercado que acompanhamos hoje, os profissionais de tech têm o poder de ditar as regras do jogo. Ao contar frequentemente com mais de uma proposta em mãos, se sentem mais seguros para escolher oportunidades efetivamente alinhadas ao seu momento de vida”, explica.

Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half, reforça a temática.

“Por mais desafiador que o processo de implementação do modelo híbrido possa ser, é importante encará-lo como um reflexo dos novos tempos. Caminhar no sentido inverso sem uma justificativa plausível é se prender a uma realidade que não dá indícios de retorno”, alerta.

Profissões em alta para 2023

Guia Salarial 2023 da Robert Half/valores em reais

TECNOLOGIA

Segmentos que lideram as contratações: Tecnologia, Mercado financeiro, Varejo, Startups, Logística, Infraestrutura, Educação, Saúde, Bens de Consumo;

Tecnologia, Mercado financeiro, Varejo, Startups, Logística, Infraestrutura, Educação, Saúde, Bens de Consumo; Posições mais demandadas: Gerentes Generalistas / Heads de TI, Profissional de infraestrutura (analistas seniores, coordenadores a gerentes), Profissional de segurança da informação (especialistas a gerentes), DeVops/DevSecOps, Product Owner, Profissional de dados, Arquiteto de soluções, Tech Lead, Desenvolvedor RPA, Desenvolvedor Full Stack (pleno e sênior), Desenvolvedor Back-End (pleno e sênior), Desenvolvedor Front-End (sênior);

Gerentes Generalistas / Heads de TI, Profissional de infraestrutura (analistas seniores, coordenadores a gerentes), Profissional de segurança da informação (especialistas a gerentes), DeVops/DevSecOps, Product Owner, Profissional de dados, Arquiteto de soluções, Tech Lead, Desenvolvedor RPA, Desenvolvedor Full Stack (pleno e sênior), Desenvolvedor Back-End (pleno e sênior), Desenvolvedor Front-End (sênior); Habilidades técnicas: Para Infraestrutura: Cloud, VMware, Active Directory, Windows Server, VPN / Para Segurança da Informação: preventivo e gestão pós-ataque, antivírus, análise de vulnerabilidade, conhecimento e adequação à LGPD, conhecimento da ISO 27001 / Para Desenvolvedores: Java, .Net, Python, React, Angular, Vue.js, Javascript, HTML, Kotlin, Flutter, Swift, PHP / Para todos: Conhecimento em metodologias ágeis, Inglês fluente;

Para Infraestrutura: Cloud, VMware, Active Directory, Windows Server, VPN / Para Segurança da Informação: preventivo e gestão pós-ataque, antivírus, análise de vulnerabilidade, conhecimento e adequação à LGPD, conhecimento da ISO 27001 / Para Desenvolvedores: Java, .Net, Python, React, Angular, Vue.js, Javascript, HTML, Kotlin, Flutter, Swift, PHP / Para todos: Conhecimento em metodologias ágeis, Inglês fluente; Certificações mais exigidas: Infraestrutura: COBIT, CCPV / Redes: CCNA, CCNP, ITIL, CISCO / Segurança: ISO 27001, PCI-DSS, CISSP, compPTIA / Cloud: Azure, AWS, Google Cloud;

Habilidades comportamentais: Comunicação, Autogerenciamento, Relacionamento interpessoal, Liderança, Flexibilidade, Hands-on/Mão na massa, Gestão sem perder a característica técnica;

Comunicação, Autogerenciamento, Relacionamento interpessoal, Liderança, Flexibilidade, Hands-on/Mão na massa, Gestão sem perder a característica técnica; Habilidades comportamentais: Visão de negócios, Comunicação, Relacionamento interpessoal, Agilidade e Inovação;

Visão de negócios, Comunicação, Relacionamento interpessoal, Agilidade e Inovação; Profissões do futuro: Segurança da Informação, DevOps/DevSecOps, Inovação/Digital, Machine Learning, Profissionais de dados, Arquiteto de Soluções, Tech Lead, Desenvolvedor RPA;

Segurança da Informação, DevOps/DevSecOps, Inovação/Digital, Machine Learning, Profissionais de dados, Arquiteto de Soluções, Tech Lead, Desenvolvedor RPA; Algumas perspectivas de remuneração em 2023

Coordenador de infraestrutura: 11.550 | 15.000 | 19.350 Desenvolvedor front-end sênior: 13.050 | 17.000 | 21.900 Coordenador de segurança da informação: 17.350 | 20.000 | 23.750 Especialista/Cientista de dados: 14.400 | 18.700 | 24.100



NOTAS

Metodologia – Guia Salarial 2023

O Guia Salarial da Robert Half apresenta três faixas salariais por cargo, determinadas pelo nível de qualificação e experiência do candidato, bem como pela complexidade de seu cargo ou indústria e setor de atuação. Os salários são divididos em percentis, representados por 25º/ 50º/ 75º, sendo que 50º não significa, necessariamente, a mediana do salário para determinado cargo.

Os critérios para determinar em que faixa o perfil se encontra podem variar em torno da experiência na função, tempo no segmento, características setoriais, demanda e disponibilidade pelo perfil no mercado, habilidades e certificações extras.

O percentil 25º representa um(a) candidato(a) que ainda é novo(a) no trabalho ou que ainda está desenvolvendo habilidades relevantes, já o 75º representa aquele(a) candidato(a) que tem mais experiência do que a típica e conta com todas as habilidades relevantes para o trabalho, além de especializações e certificações, por exemplo.

Faturamento das empresas (quando mencionado):