A força do voto regional

Do Diário do Grande ABC



09/10/2022 | 13:45



O recado do eleitor do Grande ABC foi claro no último domingo: foi dado um enorme voto de confiança nas urnas aos deputados estaduais e federais da região para que defendam, nos próximos quatro anos, os interesses das sete cidades tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal.

Dos 1.611.285 votos conquistados pelos quatro federais e oito estaduais que representam a região, 897.393 vieram das urnas das sete cidades, o que representa 56% do total. É um número muito significativo quando se leva em consideração o resultado das urnas em 2018.

Naquele pleito, a população despejou votos em candidatos de fora, sem qualquer compromisso com a região. Para se ter uma ideia, Janaina Paschoal, que foi eleita na época deputada estadual, venceu em três cidades da região e foi segunda em outras três; Eduardo Bolsonaro, eleito deputado federal, liderou em três cidades do Grande ABC e foi segundo em duas. Desta vez, foi bem diferente. Em todas as cidades da região, os líderes a federal e estadual foram os políticos locais.

O eleitor confiou. Agora a responsabilidade está nas mãos de Alex Manente (Cidadania), Luiz Marinho (PT), Marcelo Lima (Solidariedade), Fernando Marangoni (União Brasil), Ana Carolina Serra (Cidadania), Carla Morando (PSDB), Ediane Maria (Psol), Luiz Fernando Teixeira (PT), Thiago Auricchio (PL), Teonílio Barba (PT), Rômulo Fernandes (PT) e Atila Jacomussi (Solidariedade).

O Grande ABC venceu nas urnas. O crédito foi dado. E os políticos eleitos precisam entender o peso desse compromisso. Não podemos desperdiçar essa chance de fazer com que o protagonismo da região seja percebido cada vez mais. A bancada regional precisa ser realidade. É a chance de a região crescer ainda mais e garantir recursos para o desenvolvimento das nossas cidades. O momento é esse. E, nesse caso, os 12 eleitos precisam entender que só há uma cor partidária: o Grande ABC.

"Embora tenha acompanhado a polarização nacional, o eleitor da região teve a capacidade de enxergar que isso não interessava aos demais cargos" - Leandro Petrin, advogado especialista em direito eleitoral, ao comentar o expressivo índice de votos dados pelos moradores da região aos eleitos.

"O principal desafio das entidades sociais é se profissionalizar e ser independente financeiramente para executar suas ações" - Fernanda Dearo, consultora especialista em captação de recursos para o terceiro setor, ao falar sobre a importância dos recursos públicos para as entidades.

"Essa interdição (do Viaduto Castelo Branco) é importante para darmos agilidade no alteamento das pistas sobre a Avenida dos Estados" - Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André, ao falar sobre o andamento de mais uma etapa das obras para construção do Complexo Viário Santa Teresinha.