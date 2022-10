Grávida, Claudia Raia compartilha foto com personal trainer

09/10/2022 | 13:11



No último sábado, dia 8, Claudia Raia compartilhou uma foto, por meio de seus Stories, com seu personal trainer, Antônio Mendes da Silva Neto, o Tonhão. Na imagem a atriz revelou que já se exercita com ele há 22 anos e aproveitou para dizer que está ligadíssima no treino, na legenda:

Mamãe tá on com o meu fiel escudeiro há 22 anos, Tonhão.

Claudia está grávida de seu terceiro filho, aos 55 anos de idade, como você viu aqui, o primeiro com Jarbas Homem de Melo, com quem é casada desde 2018. A artista tem outros dois herdeiros, com seu ex-marido Edson Celulari, o Enzo, de 25 anos de idade e Sophia, de 19 anos de idade.