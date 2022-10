Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, apaga publicação anunciando término do relacionamento

09/10/2022 | 13:11



Após anunciar por meio de seu perfil oficial do Instagram, o término de seu casamento com Jojo Todynho, como você viu aqui no ESTRELANDO, Lucas Souza apagou a publicação, na manhã deste domingo, dia 9. Durante a tarde e noite do último sábado, dia 8, a cantora falou com seus seguidores diversas vezes pelos Stories e deu a entender que não sabia da atitude do marido.

Na manhã deste domingo, dia 9, a dona do hit Que Tiro Foi Esse desabafou novamente com seus fãs e contou que o que é dela ninguém tira:

- Quem está no controle da minha vida é Deus. Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei, não me separo, eu fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, os dois. Não casei para me separar. A gente tem que entender o outro lado. Eu não estou defendendo, não. Ele está errado e eu também estou errada em muitas coisas que eu fiz. No meu barco tem Deus, e ele só afunda se eu for tola. O que é meu ninguém tira! Não acabou!

Para finalizar a fala, Jojo ainda deu uma indireta para que estava comemorando o divórcio:

- Quem achou que ia fazer festa guarde o bolo, guarde a ornamentação. A palhaçada acabou, não falo mais, pronto.

Eita! Será que os pombinhos se acertaram e o relacionamento não acabou? Vamos acompanhar o desenrolar dessa história.