As melhores lições a gente aprende brincando

Beatriz Mirelle e Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



09/10/2022 | 10:16



Muitas vezes, ficamos torcendo para crescer porque a vida dos adultos parece mais agitada e Com isso, acabamos esquecendo que é quando somos pequenos que conhecemos ótimas formas de aproveitar cada momento do nosso dia. E, sem dúvidas, as brincadeiras são o jeito mais legal para dar gargalhadas, gastar energia e ainda aprender coisas novas.

Seja ao ar livre ou dentro de casa, brincar nos desafia a ser criativos, inteligentes e estratégicos. Nesses momentos, conseguimos nos transformar em detetives, fadas, cozinheiros, atendentes e até cantores (mesmo quando desafinamos um pouquinho). Tanto que até os nossos pais, hoje crescidos, admitem que as brincadeiras de infância são uma das melhores partes da vida.

Sofia Nunes Costa, de 5 anos, e Felipe Nunes Costa, 9, sempre chamam a mãe, Paula Vanessa, para participar das aventuras que inventam. São inúmeras possibilidades que a duplinha cria dentro de casa, mas, para o Dia das Crianças, o maior desejo deles é ir para a praia.

“Eu gosto de curtir a praia e tomar sorvete. Meu sabor favorito é de chocolate branco. Seria um passeio muito legal”, revela Sofia, que quer ganhar uma pulseira que brilha no escuro no Dia das Crianças.

Felipe ainda não pediu nenhum presente aos pais e já tem em mente o que quer fazer caso vá viajar. “No feriado, quero ir surfar. Ganhei uma prancha de aniversário e comecei a praticar aos 8 anos. Não é muito difícil não, mas já caí várias vezes.”

Emanuelle da Costa, 11 anos, comenta que adora ser criança porque tem menos preocupações em comparação aos adultos. “Eu gosto de pular corda e brincar de boneca. Também me divirto muito com os jogos de tabuleiro que tenho. Adulto tem muita coisa para resolver. A única obrigação que eu tenho é ir pra escola. Acho melhor”, afirma.

Para se divertir, não existe idade e os adultos podem embarcar nessa. Além de brincar de casinha, a Isabella da Silva Oliveira, 3 anos, gasta o tempo no escorregador, balanço e pula-pula. Junto com a mãe Camila Angélica, ela adora ensinar cantigas antigas aos amigos. “Corre cotia na casa da tia, corre cipó na casa da vó”, canta. “Eu também gosto de pega-pega e esconde-esconde.”

INFÂNCIA NA ERA DIGITAL

As brincadeiras desenvolvem atenção e autocontrole, de acordo com a pedagoga Nádia Rosana dos Santos Ferreira, dirigente de ensino da Rede Municipal de Ribeirão Pires. Algumas podem ser passadas de geração em geração. Outras surgiram junto com a era digital. “A internet não é a vilã. Ela pode ser uma aliada, dependendo dos conteúdos”, indica.

O conselho da Nádia é sempre ter a orientação de um adulto para escolher o que vai ver no celular, tablet ou computador. Por conta da experiência, eles podem nos ajudar a selecionar um vídeo muito engraçado ou um desenho que tenha músicas mais legais. Por isso, o acompanhamento deles é essencial. Apesar disso, às vezes, é importante deixar os eletrônicos de lado e colocar a criatividade em ação.