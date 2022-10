São Paulo testa desempenho instável em casa contra Botafogo, segundo melhor time visitante

09/10/2022 | 09:48



A torcida do São Paulo vai reencontrar o time após o vice-campeonato da Sul-Americana na partida contra o Botafogo, hoje, às 16h, no Morumbi. A equipe tricolor ainda sonha com uma vaga na Copa Libertadores e conseguiu uma importante vitória de virada sobre o América-MG por 2 a 1, na Arena Independência, na quinta-feira.

Mas o baque da derrota na final continental ainda não foi embora. Na partida contra o time mineiro, torcedores cobraram a equipe durante o aquecimento dos jogadores e também no intervalo. Uma vitória em casa volta a acalmar os ânimos e dá motivação para a equipe na reta final do ano.

E é justamente em seus domínios que o São Paulo terá um desafio hoje. A equipe tem apenas o 11º melhor rendimento como mandante no Brasileirão. E enfrenta o segundo melhor visitante.

São Paulo e Botafogo ocupam respectivamente a oitava e a nona posições na tabela do Brasileirão, com os mesmos 40 pontos, enquanto o time paulista tem uma partida a menos. Os dois são postulantes a uma vaga na Libertadores e uma vitória traz confiança para alcançar o objetivo. Já são três seguidas na competição. Dos nove jogos restantes da equipe tricolor, três serão contra adversários que estão na zona do rebaixamento.

O técnico Rogério Ceni quer o time dando a volta por cima após o vice da Sul-Americana. Para isso, reforçou o pedido para os torcedores apoiarem a equipe no Morumbi. “Sei que o torcedor está machucado, mas precisamos dele”, disse Ceni. “Aquela derrota ainda dói muito, é difícil recomeçar. A vitória sobre o América não apaga, mas atenua um pouco a tristeza estamos sentindo”.