Draymond Green é afastado do Golden State Warriors após briga com Jordan Poole

08/10/2022 | 23:47



Draymond Green será afastado do Golden State Warriors após briga com Jordan Poole. O ala-pivô da equipe fez um acordo com o técnico Steve Kerr e a diretoria e ficará fora do time por alguns dias, sem data prevista para retorno.

Nesta semana, um vídeo vazado pelo portal TMZ mostrou Green agredindo com soco seu companheiro de equipe. O gerente geral da franquia, Bob Myers, já havia antecipado que o assunto seria tratado de forma interna. Ainda não foi divulgado se Draymond Green ficará de fora de partidas da temporada regular.

Em entrevista coletiva concedida neste sábado, Green utilizou o espaço para se desculpar publicamente com Poole, seus colegas de time e com os torcedores do Golden State Warriors.

"Sempre tivemos uma boa relação. Jordan é um cara que eu sempre encorajei a ter uma voz, manter sua voz, ser quem ele é de verdade. Agora, é comigo fazer o trabalho para reconstruir (a relação), mas no tempo dele. Quando e se ele quiser fazer isso", afirmou Draymond.

Apesar de tentar colocar 'panos quentes na situação', não é a primeira vez que a dupla se desentendeu. Durante a temporada regular, Poole e Green discutiram no banco dos Warriors e tiveram que ser contidos por seus companheiros de equipe - na ocasião, não houve agressões físicas.

Os Warriors, atuais campeões da liga, estreiam na nova temporada da NBA no dia 18 de outubro, contra o Los Angeles Lakers, no Chase Center, em São Francisco. A partida também terá a inauguração de mais um banner de campeão na arena e a entrega dos anéis comemorativos para os jogadores que participaram da campanha vitoriosa na última temporada.