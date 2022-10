Viaduto Castelo Branco vai ter interdição parcial

da Redação



09/10/2022 | 00:01



A partir de hoje, às 18h, o Viaduto Presidente Castelo Branco, que liga a Avenida Prestes Maia à Avenida dos Estados e ao bairro Santa Teresinha, será parcialmente interditado para o trânsito de veículos pesados para sequência das obras de construção do Complexo Viário Santa Teresinha. O projeto está sendo feito pela Prefeitura de Santo André para que a estrutura comporte o aumento no volume de tráfego após a entrega de pontes e viadutos que integram o futuro complexo .

“Estamos entrando numa fase importante das obras do Complexo Viário e Parque Urbano Santa Teresinha, onde vamos criar um novo marco de integração, como já fizemos pelo Viaduto Adib Chammas. Esta interdição é importante neste momento para darmos agilidade no processo de alteamento das pistas sobre a Avenida dos Estados”, destaca o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Agentes do Departamento de Engenharia de Tráfego farão o monitoramento e prestarão orientações aos condutores na área. Faixas e placas foram instaladas, inclusive com rotas alternativas que estarão à disposição dos motoristas.

Durante o período de interdição, o motorista que vai sentido São Bernardo deve utilizar a Avenida dos Estados, acessar o Viaduto Juvenal Fontanela, Avenida Industrial, Rua dos Coqueiros e Avenida Prestes Maia. Outra opção é acessar o Viaduto Adib Chammas, Avenida XV de Novembro e Avenida José Antonio de Almeida Amazonas.

No sentido São Paulo/São Caetano/Mauá, o motorista deverá utilizar a Avenida Prestes Maia, Praça Galdino Ramos, Avenida Industrial, Rua Sumaré e Viaduto Juvenal Fontanela. Caminhões com eixo máximo de seis toneladas deverão utilizar as avenidas Prestes Maia, Príncipe de Gales, José Antonio de Almeida Amazonas, XV de Novembro e Viaduto Adib Chammas.

Para caminhões com até 4,2 metros de altura, a opção é acessar a Avenida Lauro Gomes, Avenida Bom Pastor, Rua José D'Angelo, Avenida Pereira Barreto, Avenida Ramiro Colleoni, Avenida XV de Novembro e Viaduto Adib Chammas.

FIM DE CRUZAMENTOS

As obras do Complexo Santa Teresinha são divididas em fases e têm o objetivo de eliminar cruzamentos da Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí, por onde passam, em média, 120 mil veículos por dia. Os ganhos projetados no tempo de viagem podem chegar a 300% se comparados com as medições atuais.

Com investimento de R$ 145 milhões, sendo parte dos recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), estão previstos dois novos viadutos, três pontes e a substituição da passarela atual para acesso de pedestres e ciclistas. Apenas para o restauro e recuperação do Viaduto Castelo Branco serão destinados por volta de R$ 50 milhões. Além disso, o projeto contempla a criação de parque linear sob os viadutos.