Com reservas, Flamengo vence o Cuiabá e agora mira a decisão da Copa do Brasil

08/10/2022 | 21:11



Mesmo com as atenções voltadas para as finais da Copa do Brasil, o Flamengo viajou até o Mato Grosso e derrotou o Cuiabá por 2 a 1 neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, cumprindo a estratégia de se manter nas primeiras colocações da competição. Na partida, apenas o goleiro Santos esteve em campo do time que é considerado titular.

O resultado deixa os cariocas com 52 pontos e reabilita a equipe do empate cedido ao Internacional na última rodada no Rio. Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Matheus França e Marinho, de pênalti, sacramentaram o triunfo fora de casa enquanto Rafael Gava descontou no final.

Já o Cuiabá segue em situação delicada na classificação. Com 30 pontos, a equipe obteve a terceira derrota consecutiva e se mantém na zona de rebaixamento da competição.

O Flamengo agora volta as suas atenções para as finais da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time carioca viaja até São Paulo para fazer o primeiro dos dois jogos decisivos do torneio eliminatório contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Pelo Campeonato Brasileiro, o rubro-negro entra em campo no próximo sábado, quando recebe o Atlético-MG, no Maracanã. Um dia depois, no domingo, o Cuiabá encara o Ceará no Castelão.

O Flamengo teve dificuldade para impor o seu ritmo e pressionar o Cuiabá. Na melhor chance, Vidal chutou forte dando um susto no goleiro João Carlos.

Com a proposta de explorar os contra-ataques, o Cuiabá até teve algumas oportunidades que foram desperdiçadas pela má pontaria dos seus atacantes. Na melhor delas, Deyverson foi travado por Varela no momento do arremate.

A etapa final começou com mais intensidade. Ayrton Lucas quase marcou na pequena área enquanto André Luís, em cabeçada, mandou a bola por cima do gol flamenguista. O ritmo seguiu forte e a defesa carioca passou ser mais incomodada. Em seis minutos, o time da casa fez três finalizações.

A estratégia do Cuiabá em adiantar o time acabou provocando espaços em sua defesa. E numa bola roubada no meio-campo, o Flamengo chegou às redes do adversário. Marinho iniciou a ofensiva e inverteu para Everton Cebolinha. Ele foi na linha de fundo e cruzou para Matheus França fazer 1 a 0 aos 12 minutos do segundo tempo.

O Cuiabá sentiu o golpe e praticamente deu o segundo gol para o Flamengo. Numa bola cruzada na área, Marinho foi atropelado por Osório na área. Ele mesmo foi para a cobrança e ampliou a contagem: 2 a 0 aos 21 minutos.

Os gols deram confiança ao time de Dorival Júnior. Everton Cebolinha quase ampliou em passe de letra de Matheus França. No lance seguinte, Marinho tentou uma bicicleta, mas mandou por cima do gol.

O Cuiabá foi para o tudo ou nada no final e acabou descontando no último lance do jogo. Rafael Gava aproveitou erro de Diego, entrou na área e mandou no canto do goleiro Santos aos 49 minutos.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 x 2 FLAMENGO

CUIABÁ - João Carlos; Joaquim, Alan Empereur e Marllon (Paulão); Daniel Guedes (Marcão Silva); Pepê (Rafael Gava), Denílson, Rodriguinho (Alesson) e Osório; Deyverson e André Luís (Valdivia). Técnico: Antonio Oliveira.

FLAMENGO - Santos; Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Vidal (Igor Jesus), Diego, Victor Hugo; Everton Cebolinha (Petterson), Marinho (Cleiton) e Mateusão (Matheus França). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Matheus França, aos 12, Marinho (pênalti), aos 21, e Rafael Gava, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Osório, Alan Empereur(Cuiabá); Diego (Flamengo).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 3.344.185,00.

PÚBLICO - 43.930 presentes.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).