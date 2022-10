Rayssa Leal conquista a 3ª etapa seguida da Liga Mundial de Skate em Las Vegas

08/10/2022 | 19:31



Já virou rotina. Neste sábado, a brasileira Rayssa Leal venceu a etapa de Las Vegas da Street League Series (SLS), realizada no UFC Apex, e alcançou sua terceira vitória consecutiva na liga. Das últimas seis etapas disputadas, a esportista de 14 anos levou cinco.

Ela também se tornou a segunda maior vencedora da história do torneio. Com o sexto triunfo de sua breve carreira, Rayssa se iguala ao japonês Yuto Horigome, que também tem seis títulos. O recorde do campeonato, no entanto, ainda está distante. O americano Nyjah Huston é o maior vitorioso da SLS, com 24 triunfos.

Na final, Rayssa Leal enfrentou a também brasileira Pamela Rosa, a australiana Chloe Covell, de apenas 12 anos, e a americana Poe Pinson. A fadinha se manteve em primeiro lugar durante quase toda a disputa e não deu chance para as adversárias. O pódio foi completo por Chloe, em segundo, e Poe, em terceiro.

Com a vitória, Rayssa garantiu uma vaga na etapa final do Rio de Janeiro, que será disputada contra Pamela Rosa, Momiji Nishiha e Yumeka Oda nos dias 5 e 6 de novembro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra.