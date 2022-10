Bahia quebra jejum de vitórias, se aproxima do acesso na Série B e afunda Brusque

08/10/2022 | 18:11



O Bahia não brilhou, mas jogou o suficiente para se reencontrar com as vitórias na Série B. Com um gol isolado de Vitor Jacaré, o time baiano deu mais um passo rumo à elite do Brasileirão na tarde deste sábado, ao ganhar do Brusque, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada.

Com o fim do jejum de cinco jogos sem vitória na Série B, o Bahia chegou aos 53 pontos e, na terceira colocação, abriu sete de vantagem para o quinto colocado Sampaio Corrêa. Faltam apenas quatro jogos. Já o Brusque perdeu a sexta seguida e se afundou em penúltimo lugar, com 31 pontos.

O panorama da partida foi o que todo mundo esperava. Empurrado pela torcida, o Bahia controlou a posse da bola e criou algumas boas oportunidades antes de abrir o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Pior ataque da Série B, o Brusque não conseguiu ameaçar Mateus Claus.

De tanto insistir, o Bahia marcou no fim do primeiro tempo. Boa troca de passes entre Lucas Mugni e Daniel, Vitor Jacaré acertou um bonito chute de fora da área e a bola encobriu Jordan, que se esticou todo e não conseguiu fazer a defesa.

Precisando pontuar para seguir lutando contra o rebaixamento, o Brusque voltou do segundo tempo com uma postura mais ofensiva. Luiz Otávio quase marcou contra ao cortar cruzamento de Gabriel Taliari. A bola passou raspando o travessão.

Esse lance foi um dos poucos de perigo na etapa final. O Bahia diminuiu o ritmo, mas mesmo assim conseguia controlar o Brusque, que só conseguia chegar na bola parada. Apesar da queda de rendimento, o time tricolor segurou a importante vitória.

No domingo (16), o Bahia faz um confronto direto pela vice-liderança com o Grêmio, às 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já o Brusque volta a campo na quinta-feira, contra o Operário, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Os jogos serão válidos pela 35ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 BRUSQUE

BAHIA - Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick de Lucca (Rezende), Lucas Mugni (Miqueias), Daniel e Ricardo Goulart (Matheus Davó); Vitor Jacaré e Caio Vidal (Copete). Técnico: Eduardo Barroca.

BRUSQUE - Jordan; Éverton Alemão, Wallace Reis (Jailson) e Bruno Aguiar; Pará, Rodolfo Potiguar, Matheus Trindade (Wagner Balotelli), Luiz Antônio (Paulo Baya) e Angelo; Gabriel Taliari (Diego Jardel) e Mascote (Crislan). Técnico: Gilson Kleina.

GOL - Vitor Jacaré, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Patrick de Lucca e Daniel (Bahia); Wallace Reis (Brusque).

RENDA - R$ 781.973,50.

PÚBLICO - 34.503 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).