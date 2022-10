Neymar entra no segundo tempo, mas PSG só empata com Reims no Campeonato Francês

08/10/2022 | 18:05



Contando com Neymar somente na etapa final, o Paris Saint-Germain ficou no empate sem gols com o Reims neste sábado, pelo Campeonato Francês, e perdeu a chance de disparar na liderança isolada da competição. O técnico Christophe Galtier optou por poupar o atacante brasileiro em função do jogo do meio de semana da Liga dos Campeões e acabou desperdiçando a chance de vitória. Para piorar, Sérgio Ramos ainda foi expulso na primeira etapa.

No período em que esteve em campo, Neymar foi o destaque do jogo. Perdeu gol feito, precisou ser repreendido pelo juiz após sofrer falta fora do lance, enfiou uma bola entre as pernas do adversário e, no fim, recebeu amarelo por impedir um contra-ataque.

Na classificação, o PSG chegou aos 26 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha. Já o Reims soma oito pontos e tenta se distanciar da zona de rebaixamento do torneio.

O PSG volta a campo nesta terça pela Liga dos Campeões. O duelo vai ser contra o Benfica, no Parque dos Príncipes, pela quarta rodada da fase de classificação. Os dois times lideram no Grupo H com sete pontos e seguem invictos no torneio.

Com Messi machucado e Neymar no banco, o PSG encontrou dificuldades para ameaçar o gol do Reims. A equipe parisiense não conseguiu criar muitas chances no setor ofensivo. Na melhor oportunidade, Mbappé finalizou para a defesa do goleiro Diouf aos 32 minutos.

O Reims levou perigo e respondeu na sequência. Munetsi girou com estilo e obrigou Donnarumma a difícil defesa. O lance mais polêmico da etapa inicial ficou por conta de Sérgio Ramos, expulso por reclamar da marcação de falta já no fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o panorama se manteve. Sem força para ameaçar o Reims, e com um a menos, o técnico Christophe Galtier enfim decidiu colocar Neymar em campo. O brasileiro entrou aos 11 minutos da etapa final.

Após um passe primoroso de Mpabppé, ele entrou na área pela esquerda e, de frente para o goleiro, chutou para fora. Depois, reagiu à uma entrada sem bola de Matusiwa e precisou ser repreendido pelo juiz. Na sequência, enfiou uma bola entre as pernas de seu agressor e fez a torcida vibrar com o lance.

O PSG seguiu em busca do vol da vitória. No final Neymar mais uma vez foi o centro das atenções. Ele sofreu uma entrada mais forte e uma confusão logo se formou no lance com atletas dos dois times querendo briga.

Na cobrança da infração, a defesa do Reims armou um contragolpe e foi a vez de o brasileiro fazer a falta e receber cartão amarelo. Sem mais nenhum grande lance no fim da partida, as duas equipes acabaram ficando no empate de 0 a 0.