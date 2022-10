Com gol de Harry Keane, Tottenham supera o Brighton pelo Campeonato Inglês

08/10/2022 | 15:30



O Tottenham conseguiu um importante resultado fora de casa, neste sábado, ao derrotar o Brighton por 1 a 0, pelo Campeonato Inglês. O experiente Harry Keane foi o autor do gol da vitória que deixa os Spurs próximos dos líderes da competição.

Com o triunfo, o time inglês soma gora 20 pontos, ocupa a terceira colocação e está a três do líder Manchester City, que também venceu seu compromisso deste sábado na competição.

A derrota faz o Brighton perder embalo na competição. O time, que vinha de três vitórias em quatro partidas, segue com 14 pontos. O seu próximo compromisso pelo Inglês é nesta sexta, quando encara o Brentford, fora de casa. Já o Tottenham entra em campo no próximo sábado e recebe o Everton no Hotspur Stadium.

O Tottenham saiu na frente ainda no primeiro tempo. Heung-Min Son jogou a bola na área e Harry Kane, de cabeça, venceu o goleiro Sanchez para abrir o placar aos 22 minutos.

Jogando em casa, o Brighton contou com o apoio da torcida e quase buscou o empate ainda na etapa inicial. Solomon March e recebeu um passe e achou espaço para o chute da entrada da área. A finalização passou muito perto do gol.

Apostando na experiência de sua equipe, o Tottenham cadenciou o ritmo da partida no segundo tempo a fim de esfriar o ímpeto dos donos casa. Aos 30 minutos, os Spurs voltaram a marcar com Heung-Min Son. O lance, no entanto, acabou anulado por impedimento.

O final da partida foi tenso, com o Brighton se lançando ao ataque e o Tottenham tentando sustentar o 1 a 0. Danny Welbeck ainda perdeu uma boa chance no final, mas a boa atuação do goleiro Lloris acabou garantindo os três pontos fora de casa.