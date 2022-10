Giovanna Ewbank compartilha vídeo fofo de Zyan e encanta web: Eu amo te ver descobrindo o mundo meu bebê

08/10/2022 | 13:11



Na última sexta-feira, dia 7, Giovanna Ewbank encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo fofo com seu filho mais novo Zyan, de apenas dois anos de idade. Nas imagens o pequeno estava brincando e se lambuzando com várias poças de lama. A mamãe coruja, que todos sabemos que a atriz é, aproveitou para se declarar ao caçulinha:

Como eu amo te ver descobrindo o mundo meu bebê! E do jeitinho que você gosta, lambuzado de natureza, amor, e regado de gargalhadas! TE AMO ZYAN, obrigada por trazer tanta adrenalina pra vida da mamãe meu amor.

Além do pequeno, Giovanna e Bruno Gagliasso são pais de Chissomo, a Titi e Blessings, o Bless de nove e sete anos de idade. O casal adora compartilhar momentos em família com as crianças e sempre se derretem ao falar deles.